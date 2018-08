6 августа 2018 г. Анна Немцова, Филип Обаджи | The Daily Beast Убитые в Африке российские журналисты раскопали что-то опасное для Путина Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты вышли на след наемников, тесно связанных с Кремлем, сообщает The Daily Beast. Прибыв в ЦАР, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль планировали в течение двух недель расследовать деятельность российской охранной компании и собирать информацию об интересах России в области добычи алмазов, золота и урана. Все трое выехали из Банги, по всей видимости, поздно вечером в понедельник, чтобы встретиться с представителем ООН в городе Бамбари. Но, по словам их выжившего водителя, на них напали из засады и около десяти говорящих по-арабски мужчин в тюрбанах убили журналистов. ООН заявила, что ее миротворцы обнаружили тела журналистов "с множественными пулевыми ранениями и брошенный автомобиль в 33 км к северу от Сибута, префектура Кемо". Это приблизительно на полпути к месту назначения, поясняют авторы статьи Анна Немцова и Филип Обаджи. Согласно китайскому новостному агентству CNC, жители Сибута рассказали, что нападение не было обычным и нападавших больше всего заинтересовал "высокий мускулистый мужчина" (оператор Радченко). Они хотели обыскать его карманы, но журналист оказал сопротивление, и его застрелили на глазах у друзей. Журналисты отправились в Африку по заданию Центра управления расследованиями, который финансируется бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским - одним из самых влиятельных критиков Владимира Путина. По словам корреспондентов The Daily Beast, руководитель ЦУР Андрей Коняхин, казалось, был убит горем, когда они с ним разговаривали. "Я смотрю на десятки ужасных фотографий моих погибших друзей, на их раны, - сказал он. - Кто-то просто свалил их тела на землю, у них лица все в крови. Думаю, похитители сначала избили наших ребят, а потом казнили, выстрелив прямо в сердце". Радченко, Расторгуев и Джемаль сосредоточились на деятельности частной военной компании "Группа Вагнера", связанной с Кремлем и ГРУ. Как полагают, "ЧВК Вагнера" начала действовать в ЦАР в январе, когда Россия стала поставлять в страну оружие, а также отправила пятерых военных и 170 гражданских инструкторов для обучения двух армейских батальонов, говорится в статье. Авторы статьи приводят слова Ходорковского, который на своей странице в Facebook указал на то, что в России "власть слишком часто любит покрывать свои темные делишки ссылкой на "частных лиц". Он отметил, что в России наемничество регулируется неясными законами и может являться уголовным преступлением. Тем не менее самые могущественные люди государства "не стесняются говорить об одобрении этой практики, что делает ситуацию особенно опасной". Центральноафриканская Республика в 2013 году вновь погрузилась в конфликт, когда коалиция боевиков под названием "Селека", состоящая в основном из мусульман, свергла правительство и вынудила преимущественно христианское ополчение, известное как "Антибалака", сопротивляться, рассказывают авторы статьи. Жертвами насилия стали тысячи человек. Когда в марте 2016 года президентскую присягу принял Фостен-Арканж Туадера, ЦАР была в относительно спокойном состоянии, но вскоре насилие вернулось и длится по сей день. "В условиях того, что ЦАР сталкивается с обостряющимся конфликтом и получает очень мало поддержки от Запада, Россия увидела удобный случай и вмешалась, пообещав к концу 2018 года поставить 5,2 тыс. винтовок и ряд других легких вооружений. На сегодняшний день советником Туадера по безопасности является россиянин, а в президентской охране не менее 40 русских. Контрактники из "ЧВК Вагнера" разбросаны по нескольким районам обнищавшей страны", - пишут Немцова и Обаджи. Журналист-фрилансер из Банги Луис Коттой прокомментировал: "Если вы спросите правительственных чиновников насчет русских, они попросят вас заткнуться и даже будут вам угрожать. Если вы посмеете отправиться за информацией туда, где размещаются эти русские, вас прогонят". "Что интересно, в ЦАР Россия тайно вела дела не только с правительством, но и с боевиками, которые контролируют около 80% страны, а также доступ к ее золотым и алмазным ресурсам", - отмечают авторы статьи. По сообщениям, в первые три квартала этого года российские чиновники, предположительно представители компании Вагнера, встречались с лидерами трех крупнейших группировок боевиков в ЦАР, включая бывшего президента Мишеля Джотодия и Нуреддина Адама, главу группы "Возрождение ЦАР". Между тем Коняхин подал заявление на получение визы для поездки в ЦАР. "Все три моих друга убиты, а их водитель выжил. Я бы хотел встретиться с водителем и задать ему несколько вопросов", - сообщил Коняхин. Он хотел бы встретиться также с сотрудником ООН, который изначально предлагал съемочной группе остановиться у него и обещал помочь с проектом, передают корреспонденты. На следующий день после того, как трем журналистам не удалось попасть в лагерь Беренго, они должны были отправиться в Бамбари на встречу с сотрудником ООН, у которого была "информация о ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР", сообщил Центр управления расследованиями в Facebook. Представитель ООН также должен был помочь со съемками на золотых приисках в Ндассиме. "Месторождение золота сейчас охраняют российские наемники. Эти наемники занимаются транспортировкой оборудования из Банги на золотой прииск", - рассказал Коттой, уроженец Ндассимы. "Согласно статье, которую в прошлом месяце опубликовала Africa Intelligence, Россия согласилась сотрудничать с правительством ЦАР в разработке золотого прииска в Ндассиме, над которым все еще сохраняется угроза со стороны боевиков", - добавляют авторы публикации. "Но никто не верит в то, что интерес России благотворительный, и никто пока не сообщил ничего конкретного о сделках между Россией и ЦАР, которые лежат в основе заинтересованности Москвы. И, как показывает убийство трех журналистов, попытки узнать правду могут закончиться смертью", - пишет The Daily Beast. Источник: The Daily Beast