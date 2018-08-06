Саморазрушение

Вскоре после того, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены бомбы, зашла речь о том, что человечество вступило в новую эпоху - атомный век. Прошел ли он? Наступит ли снова? Или мы все еще занимаемся самоуничтожением? - задается вопросами журналист Frankfurter Rundschau Арно Видманн.

США взорвали атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Оба города превратились в руины. 100 тыс. человек погибли мгновенно. До конца 1945 года скончались еще 130 тыс. человек, и еще больше умерли позднее от последствий взрывов, повествует автор.

29 августа 1949 года свою первую атомную бомбу взорвал Советский Союз, в 1952 году за ним последовала Великобритания, в 1960 году - Франция и в 1964 году - Китай. Сегодня атомные бомбы есть у Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи. Программы по ядерному вооружению разрабатывают Иран и Саудовская Аравия. Можно предположить, что охотно имели бы ядерное оружие еще полдюжины других государств, пишет Видманн.

Тем не менее мы уже давно не говорим об атомном веке. Даже в 1980-е годы, когда наращивание ядерных вооружений шло полным ходом и против гибели в атомной войне протестовали сотни тысяч человек, это понятие давно вышло из моды, отмечает автор.

"Строительство атомных электростанций большей частью воспринималось как позитивная сторона чудовищного изобретения, - продолжает Видманн. - Когда в начале 1970-х проходили протесты против АЭС, никто больше не говорил об атомном веке. Он был повсюду и поэтому был невидим".

Появились новые понятия. Новейшее из них - антропоцен, означающий эпоху, когда влияние на атмосферу человечества как геологического фактора стало настолько мощным, что оно может уничтожить не только себя, но и условия для жизни на Земле. В частности, вымирание биологических видов достигло уже той точки, когда даже после уничтожения человечества будет очень тяжело восстановить баланс, подчеркивает автор.

"Мы должны исходить из того, что сегодня в мире гораздо больше мест, где обдумывают возможность использования тактического ядерного оружия, чем еще десять лет назад, - говорится далее. - Так как мы окружены нациями, каждая из которых хочет снова стать великой, призыв к ядерному вооружению будет становиться громче, хотя бы для того, чтобы уверенно чувствовать себя в мире, который становится все менее безопасным не в последнюю очередь именно из-за ядерного вооружения".

"Это как биржевой пузырь. Каждый знает, что он лопнет, но никто не знает когда и где. Поэтому тот, кто может, пытается еще немного ухватить от бума. Мы должны выйти из этого самообмана. И важным шагом будет выход из атомного века", - призывает Видманн.