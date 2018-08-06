Полицейские, расследовавшие смерть Перепиличного, держали начальство в неведении

"Из конфиденциальных документов полиции выяснилось, что следователи несколько дней держали высшее начальство в неведении относительно вопросов, которые возникли в связи с загадочной смертью российского разоблачителя", - пишет Independent. Журналистка Эмили Пеннинк отмечает, что полиция Суррея пыталась ограничить шум вокруг новости о смерти Александра Перепиличного, но к тому времени этим делом уже заинтересовались в Вестминстере, в том числе два члена Палаты общин от округов в Суррее - тогдашний министр обороны Великобритании Филип Хэммонд и Доминик Рааб, который теперь стал министром по делам "Брекзита".

Издание напоминает, что 10 ноября 2012 года Перепиличный скоропостижно умер в Суррее вблизи своего дома. "В то время, как утверждалось в показаниях в Центральном уголовном суде Англии и Уэльса, он помогал фирме Hermitage Capital Management - фирме видного критика Кремля Билла Браудера - с раскрытием аферы на 230 млн долларов", - говорится в статье.

В прошлом году суперинтендент Иэн Поллард уверял в показаниях, что никаких доказательств причастности "третьей стороны" к смерти Перепиличного не было.

Но Браудер раскритиковал следствие, сославшись на "ужасающее отсутствие реакции" на письмо в 2012 году. Браудер сказал: "Когда мы об этом узнали, мы 17 ноября связались с полицией, отправив письмо от нашей юридической фирмы... предупредив их о том факте, что он (Перепиличный. - Прим. ред.) был разоблачителем, сотрудничал с властями и разоблачал российскую организованную преступность. И мы попросили их расследовать его смерть как потенциальное убийство, и мы попросили их как можно скорее обеспечить сохранность улик и стремиться к токсикологическим анализам, основываясь на смерти Александра Литвиненко от яда. Полиция не ответила".

Издание сообщает: по запросу прессы и Hermitage коронер Николас Хиллиард, расследующий обстоятельства смерти Перепиличного, рассекретил протокол совещания следователей от 10 декабря 2012 года, на котором председательствовала помощник старшего констебля Оливия Пинкни.

Пинкни отметила: "Есть три области, где, по-видимому, была упущена возможность обратить внимание старшего руководства в рамках полиции графства Суррей на эту смерть как на причину для беспокойства или проблему". Она перечислила вышеупомянутое письмо от 17 ноября, а также передачу дела в "Специальное подразделение" и вопросы, поступившие по телефону из редакции Independent - газеты, которая 27 ноября 2012 года первой написала об этой истории. (См. В Суррее найден мертвым информатор, владевший ключевыми данными о грандиозной афере в России).