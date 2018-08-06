В Испании арестованы три "вора в законе"

Полиция Испании сообщила, что арестовала в Марбелье трех "воров в законе", когда они проводили встречу, чтобы согласовать убийство лидера конкурирующего клана. Лаша Баратели по кличке Чиа считается "третьим номером" в русской мафии на мировом уровне, несмотря на его молодость.

"Лидер русской мафии задержан в Марбелье в момент, когда он планировал убийство конкурента" - так озаглавлена статья в El Mundo, подготовленная неназванными журналистами информагентства EFE.

"Национальная полиция задержала в Марбелье человека, который считается "номером три" в русской мафии на мировом уровне, а также еще двоих "vor v zakone" в момент, когда они проводили встречу, чтобы предположительно согласовать убийство лидера конкурирующего клана и продемонстрировать мощь своей организации в Европе, говорится в статье. Как пояснила полиция, арестованные намеревались реструктурировать организацию, разоблаченную в июне в ходе так называемой операции "Кус", когда были арестованы 129 человек, в том числе семь "воров в законе", - говорится в статье.

Издание сообщает, что расследование, которое привело к арестам этих трех "воров в законе", началось в июле, "когда полиция обнаружила, что в Марбелье находятся несколько человек, связанных с одним из важнейших в Европе "воров в законе". Полиции был известен этот человек, поскольку он был одним из высших главарей, руководил в Литве организацией, разоблаченной (в Испании. - Прим. ред.) в июне, он отдавал из этой страны приказы различным кланам и даже выполнял функции судьи в спорах за контроль и дележку видов преступной деятельности и территории. Его могущество было настолько велико, что полицейские установили: после попытки убить некого "вора в законе" в Валенсии (которую полиция сорвала, арестовав киллера) этот человек велел лидерам, обосновавшимся в Испании, прибыть в Литву, чтобы урегулировать проблемы, возникшие между кланами, избежать войны между ними и не навлечь подозрений следователей".

Полиция "установила, что "вора в законе", с которого началось расследование, сопровождали еще два человека, имеющих в иерархии как минимум тот же уровень. Речь шла о двух преступных лидерах грузинских кланов, которые в последние годы контролировали преступные организации русского (так в оригинале. - Прим. ред.) происхождения, один из них считается третьим номером в русской мафии на мировом уровне", - пишет издание.

"Третий номер" русской мафии планировал в Марбелье убийство конкурента" - отмечает в названии статьи ABC. Журналистка Крус Морсильо сообщает, что схвачены три "вора в законе", приехавших в Марбелью на "сходку" (в оригинале "shodka". - Прим. ред.), причем двоих арестовали в ресторане отеля в Марбелье, а третьего - в аэропорту Эль-Прат в Барселоне.

"Трое схваченных - "воры в законе", криминальные авторитеты, но главный - Лаша Баратели по кличке Чиа (в оригинале el Gusano - "червяк". - Прим. ред.), считающийся "третьим номером" в русской мафии на мировом уровне, несмотря на его молодость (около 30 лет)", - говорится в статье. Автор утверждает, что Баратели "считается наемным убийцей, и кажется очевидным, с какими намерениями он летел в Марбелью".

"Удар, нанесенный в конце июня армянским преступным организациям, которые ранее обосновались в Испании, создал серьезные прорехи в структуре могущества, и во всей Европе идет борьба за право занять опустевшие места. Армянские группировки ранее получили самостоятельность, отколовшись от грузинских преступников, которые более 10 лет были мишенью Антикоррупционной прокуратуры, и пользовались их структурами отмывания денег. Теперь борьба начинается сначала, и, как считается, грузины собирались занять свою прежнюю территорию, действуя по приказам из России, где живет Захар Калашов (доныне слывущий "первым номером"), или из Литвы - центра управления Саратовски (в оригинале Saratovski. - Прим. ред.), другого могущественного капо, связанного с теми, кто теперь арестован", - говорится в статье.