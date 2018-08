6 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Гибель журналистов в ЦАР: криминал или политика? В ЦАР Россия тайно вела дела и с правительством, и с боевиками, контролирующими золото и алмазы. "Бизнес-модель Вагнера" подходит для региона, где силовое присутствие способствует успеху и можно оказаться убитым, поинтересовавшись, как этот бизнес ведется, пишут комментаторы. Машина журналистов найдена "с многочисленными пробоинами" - вряд ли ее хотели украсть; нападавших почему-то особенно интересовал оператор Радченко; водитель автомобиля продолжает менять показания. "Оппозиционные журналисты были убиты во время проведения расследования относительно печально известной группы российских наемников "Вагнер". Версия о случайном разбойном нападении не очень правдоподобна", - считает журналист Neue Zürcher Zeitung Кристиан Путч. Три российских журналиста выбрали одну из самых опасных тем для расследования, отмечает автор. Согласно расследованию группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT), как минимум часть из "170 гражданских инструкторов", заявленных Россией, являются сотрудниками "Группы Вагнер". Режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и известный журналист Орхан Джемаль были убиты на пути к информатору. Правительство и полиция ЦАР пытаются представить убийство заурядным преступлением: якобы десяток вооруженных людей хотели украсть автомобиль журналистов, те сопротивлялись и были застрелены. Однако, по данным миссии ООН в ЦАР (Minusca), автомобиль был найден "с многочисленными пробоинами", то есть украсть его не хотели, отмечает Путч. "Если присутствие наемников из группы "Вагнер" подтвердится, ситуация потребует объяснений как со стороны России, так и со стороны ЦАР. Неоднократно сообщалось, что эту частную армию финансирует Евгений Пригожин, близкий союзник президента Путина, - пишет автор. - Расследование убитые журналисты проводили по поручению Investigation Control Center, финансируемого живущим в изгнании нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, критиком российского президента". Погибшие в ЦАР российские журналисты вышли на след наемников, тесно связанных с Кремлем, сообщают корреспонденты The Daily Beast Анна Немцова и Филип Обаджи. Прибыв в ЦАР, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль планировали расследовать деятельность российской охранной компании и собирать информацию об интересах России в области добычи алмазов, золота и урана. Все трое выехали из Банги поздно вечером в понедельник, чтобы встретиться с представителем ООН в городе Бамбари. Но, по словам их выжившего водителя, на них напали из засады и около десяти говорящих по-арабски мужчин в тюрбанах убили журналистов. ООН заявила, что ее миротворцы обнаружили тела журналистов "с множественными пулевыми ранениями и брошенный автомобиль в 33 км к северу от Сибута, префектура Кемо". Согласно китайскому новостному агентству CNC, жители Сибута рассказали, что нападение не было обычным и нападавших больше всего заинтересовал "высокий мускулистый мужчина" (оператор Радченко). Они хотели обыскать его карманы, но журналист оказал сопротивление, и его застрелили на глазах у друзей. Журналисты отправились в Африку по заданию Центра управления расследованиями, который финансирует Михаил Ходорковский - один из самых влиятельных критиков Путина. По словам корреспондентов The Daily Beast, руководитель ЦУР Андрей Коняхин, казалось, был убит горем, когда они с ним разговаривали. "Я смотрю на десятки ужасных фотографий моих погибших друзей, на их раны, - сказал он. - Кто-то просто свалил их тела на землю, у них лица все в крови. Думаю, похитители сначала избили наших ребят, а потом казнили, выстрелив прямо в сердце". Как полагают, "ЧВК Вагнера" начала действовать в ЦАР в январе, когда Россия стала поставлять в страну оружие, а также отправила пятерых военных и 170 гражданских инструкторов, говорится в статье. "В условиях того, что ЦАР сталкивается с обостряющимся конфликтом и получает очень мало поддержки от Запада, Россия увидела удобный случай и вмешалась, пообещав к концу 2018 года поставить 5,2 тыс. винтовок и ряд других легких вооружений. На сегодняшний день советником президента Туадера по безопасности является россиянин, а в президентской охране не менее 40 русских. Контрактники из "ЧВК Вагнера" разбросаны по нескольким районам обнищавшей страны", - пишут Немцова и Обаджи. "Что интересно, в ЦАР Россия тайно вела дела не только с правительством, но и с боевиками, которые контролируют около 80% страны, а также доступ к ее золотым и алмазным ресурсам", - отмечают авторы статьи. По сообщениям, в первые три квартала этого года российские чиновники, предположительно представители компании Вагнера, встречались с лидерами трех крупнейших группировок боевиков в ЦАР. Между тем Коняхин подал заявление на получение визы для поездки в ЦАР. "Все три моих друга убиты, а их водитель выжил. Я бы хотел задать ему несколько вопросов", - сообщил Коняхин. Он хотел бы встретиться также с сотрудником ООН, который изначально предлагал съемочной группе остановиться у него и обещал помочь с проектом, передают корреспонденты. На следующий день после того, как трем журналистам не удалось попасть в лагерь Беренго, они должны были отправиться в Бамбари на встречу с сотрудником ООН, у которого была "информация о ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР", сообщил Центр управления расследованиями в Facebook. Представитель ООН также должен был помочь со съемками на золотых приисках в Ндассиме. "Месторождение золота сейчас охраняют российские наемники. Эти наемники занимаются транспортировкой оборудования из Банги на золотой прииск", - рассказал журналист-фрилансер из Банги Луис Коттой, уроженец Ндассимы. "Никто не верит в то, что интерес России благотворительный, и никто пока не сообщил ничего конкретного о сделках между Россией и ЦАР, которые лежат в основе заинтересованности Москвы. И, как показывает убийство трех журналистов, попытки узнать правду могут закончиться смертью", - пишет The Daily Beast. Убийство трех российских журналистов в ЦАР обратило всеобщее внимание на масштабную игру Кремля в борьбе за влияние и ресурсы в Африке, пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский. "Там, где Китай в попытке закрепиться потратил десятилетия и миллиарды долларов, Россия предъявляет свою грубую силу и страсть к риску. И она уже делает успехи", - сообщает автор статьи. В ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали над фильмом-расследованием о "ЧВК Вагнера", которая предоставляла наемников для войны на востоке Украины и в Сирии, пишет Бершидский. "Подобно сирийской нефти, центральноафриканские алмазы - это товар, который обычный бизнес не может прибрать к рукам", - отмечает журналист. В ЦАР алмазы в основном ювелирного качества, но огромный потенциал отрасли подорвали гражданские распри и жадность властей. "Другой крупнейший ресурс страны - золото, и трое российских репортеров погибли, пытаясь доехать до золотого прииска - по всей видимости, чтобы проверить, есть ли там русские. Обстоятельства их смерти все еще неясны: оставшийся в живых водитель автомобиля продолжает менять свои показания", - сообщает Бершидский. Официальная Москва поспешила снять с себя ответственность за смерть журналистов. Представитель МИД Мария Захарова указала на то, что присутствие в ЦАР российских "гражданских инструкторов" не было тайной. "Однако это, возможно, лицемерие, - отмечает Бершидский. - В региональных СМИ были сообщения о том, что в ЦАР россиян больше тех 170, о которых упоминал МИД. И Россия не признавала связи между "инструкторами" и концессиями на добычу минеральных ресурсов". "Путинская Россия стремится восстановить влияние, которым она обладала в советскую эпоху, через развивающиеся страны, и ее деятельность в Африке не ограничивается ЦАР. Стоит ожидать сообщений о российских концессиях в других странах, таких как Судан, Чад, Руанда и Габон. Бизнес-модель Вагнера хорошо подходит для региона, где силовое присутствие может быть залогом успешного бизнеса и можно оказаться убитым, поинтересовавшись, как этот бизнес ведется", - резюмирует Бершидский.