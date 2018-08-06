Россия побеждает на своих Армейских международных играх

Эти "армейские Олимпийские игры" являются для России удобным случаем продемонстрировать свои войска и боевую технику, практически не сталкиваясь с армиями членов НАТО, и благоприятной возможностью поучаствовать в танковом биатлоне, пишет журналист Les Echos Гризлен Бадри.

После чемпионата мира по футболу Россия доставляет себе удовольствие, устраивая немного более конфиденциальное, но, несомненно, столь же зрелищное состязание. IV Армейские международные игры "АрМИ-2018" были торжественно открыты министром обороны РФ Сергеем Шойгу в парке "Патриот" в прошлую субботу и продлятся до 11 августа, говорится в статье.

В них принимают участие 189 команд из 32 стран, событие проходит на 24 полигонах семи различных стран: это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Исламская республика Иран, Казахстан, Китай и Россия, отмечает журналист.

Москва тщательно разрабатывает программы и выбирает участников для всех конкурсов. На спортивных полях сражений принято избегать каких-либо щекотливых дипломатических конфронтаций, описывает автор.

"Считается, что "армейские игры" должны показать открытость Москвы всему миру, однако они являются удобным случаем для передачи различных месседжей, - указывает Бадри. - В прошлом году Минобороны нанесло сильный удар, организовав одно из морских состязаний в Севастополе, являющемся российской военно-морской базой в Крыму".

В 2017 году 4 тыс. военнослужащих, прибывших из 28 стран, приняли участие в состязаниях и Россия вышла победительницей в таком популярном и зрелищном конкурсе, как танковый биатлон, говорится в статье.

В этом году "красная армия" снова впереди всех: российские танкисты показали лучшее время в пяти гонках второго дня знаменитого биатлона штурмовых танков, пишет автор статьи. "По предварительным результатам, российских экипаж занял 1-е место, оставив позади сербских и иранских танкистов. В первых пяти гонках экипаж России показал наилучшее время выполнения своей боевой задачи", - указывает пресс-служба состязаний.