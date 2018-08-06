Как расследование в отдаленных районах ЦАР закончилось смертью троих россиян

"Оппозиционные журналисты были убиты во время проведения расследования относительно печально известной группы российских наемников "Вагнер". Обстоятельства неясны, но версия о случайном разбойном нападении не очень правдоподобна", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Путч.

Три российских журналиста выбрали одну из самых опасных тем для расследования, отмечает автор. В марте Россия сообщала, что наряду с пятью солдатами, оружием и снаряжением отправила в охваченную гражданской войной страну и "170 гражданских инструкторов" - якобы для укрепления армии в борьбе с конкурирующими группами ополченцев. Согласно расследованию группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT), как минимум часть так называемых инструкторов являются сотрудниками группы "Вагнер", говорится в статье.

Режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и известный журналист Орхан Джемаль были убиты на пути к информатору. Правительство и полиция ЦАР пытаются представить убийство заурядным преступлением: как сообщает правительство, десяток вооруженных людей хотели украсть автомобиль журналистов, те сопротивлялись и были застрелены.

Однако против версии об обычном разбойном нападении говорит тот факт, что, по данным миссии ООН в ЦАР (Minusca), автомобиль был найден "с многочисленными пробоинами", то есть украсть его не хотели, отмечает Путч.

Правительство не называет свой источник информации. Как говорится далее в заявлении правительства, репортеры не пытались получить журналистскую аккредитацию, они также не зарегистрировались в российском посольстве в Банги. "Это мало удивляет, - пишет автор статьи. - В конце концов, журналисты занимались расследованием темы, в обсуждении которой не заинтересованы ни Россия, ни ЦАР".

"Если присутствие наемников из группы "Вагнер" подтвердится, ситуация потребует объяснений как со стороны России, так и со стороны ЦАР. Неоднократно сообщалось, что эту частную армию финансирует Евгений Пригожин, близкий союзник президента России Владимира Путина, - пишет автор. - Расследование убитые журналисты проводили по поручению Investigation Control Center, финансируемого живущим в изгнании нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, критиком российского президента".