Новое руководство Армении взялось за деликатный вопрос

"Роберт Кочарян, второй президент Армении в период с 1998 по 2008 год, вероятно, ожидал чего угодно, но не обвинения и содержания под стражей до судебного процесса. Неделю назад расследование против Кочаряна и его арест воспламенили Армению", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет. Речь идет о роли Кочаряна в кровавом подавлении протестов, когда 1 марта 2008 года погибли восемь демонстрантов и два полицейских.

Арест Кочаряна и расследование против него имеют двойной символический смысл, полагает автор статьи. "С одной стороны, Кочарян является первым президентом бывшей советской республики, который, по крайней мере временно, сидит в тюрьме. На Украине, в Киргизии и в Грузии экс-президенты после свержения или осуществленной по настоянию народа смены власти бежали за границу или оставались безнаказанными, - отмечает Акерет. - С другой стороны, события 1 марта 2008 года бременем лежат на армянском обществе и по сегодняшний день недостаточно проработаны".

Арестован также был и Юрий Хачатуров, его случай не менее щекотливый, чем арест Кочаряна, продолжает журналист: Хачатуров является генсеком руководимого Россией военного союза ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на расследование против Хачатурова, подчеркнув, что оно не соответствует заявлениям премьер-министра Пашиняна о намерении отказаться от преследования своих предшественников по политическим мотивам.

"Весной, когда разгорелись протесты против Саргсяна и его системы, пронизанной пророссийскими олигархами, Москва неожиданно предпочла остаться пассивной. Россияне никогда не поднимали вопрос об использовании размещенных в стране войск, хотя "бархатная революция" шла вразрез с их интересами", - говорится в статье. Армения зависима от России не только в плане экономики, но и в свете конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что, с точки зрения армянского руководства, расследование против Кочаряна и Хачатурова имеет лишь внутриполитическую природу, предупреждающие сигналы из Москвы нельзя не принимать во внимание, пишет журналист.

"Пашиняну и его последователям до настоящего времени удавалось делать то, в чем многие сомневались: оправдывать ожидания населения, пребывающего в эйфории. Шаг за шагом они рвали со старыми практиками, несмотря на противостояние. Экономические монополии в руках крупных предприятий были разрушены. Против лиц, считающих себя выше закона, ведутся расследования по обвинению в коррупции", - говорится в статье.

"Чтобы соответствовать надеждам, Пашиняну придется сохранять темп реформ - некоторые говорят, что расследования событий 2008 года оказались преждевременными для еще не реорганизованной системы правосудия", - заключает Акерет.