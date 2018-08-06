MeToo: возвращение медийного бумеранга... на страницах L'Obs

В специальных материалах еженедельного журнала L'Obs ставится вопрос о положении мужчин после относительной свободы женских высказываний. Вместо того чтобы беспокоиться о комфорте мужчин, следовало бы задуматься, почему они не продвинулись ни на йоту, пишет Тома Мессиас на портале Slate.fr.

В своем эссе "Необъявленная война против женщин Америки", получившем Пулитцеровскую премию 1991 года, американская журналистка Сьюзен Фалуди продемонстрировала, что каждое феминистское достижение, даже минимальное, неминуемо вызывает возвращение бумеранга. С помощью ряда исследований и подробных примеров она предостерегает против маленьких побед и эйфории, которая может их сопровождать. Потому что всегда найдется какой-то мужчина, группа мужчин или целая система, которые придут и воткнут вам нож в спину, говорится в статье.

На обложке номера 2804, вышедшего в четверг 2 августа, L'Obs оповещает о серии материалов на тему "Быть мужчиной (после #MeToo)". В конце концов, почему бы и нет, рассуждает автор статьи в Slate.fr. По сути, цель хэштегов #MeToo и #BalanceTonPorc состояла не только в том, чтобы вдохновить на развязывание языка, но и чтобы опосредованным образом отправить мужчинам как минимум два послания: 1) вашему грязному поведению пришел конец; 2) сам факт одобрения грязного поведения ваших собратьев является грязным поведением.

Целый разворот посвящен теме "Как воспитывать мальчика?". Там открыто берутся рекомендации из статьи, появившейся в июне 2017 года в The New York Times под названием "Как воспитывать мальчика-феминиста".

Резюме можно обозначить так: если вы научите вашего сына собирать свои носки и выражать свои эмоции, то следующий этап - это прекратить говорить о нем "он", а затем заставить его носить платья, полагает журналист.

Разве таким должен быть мужчина после #MeToo? - задумывается автор. В первое время представляется важным научить мальчиков принципам согласия, объяснить им, что они имеют право плакать или бояться, показывать им примеры мужчин, которые отказываются быть монстрами маскулинности, но при этом вполне достигли самореализации, считает Мессиас.

Очень важно оказывать воздействие на наших сыновей, племянников, коллег, учащихся лицеев. Нельзя ничего упускать. Надо делать их чувствительными, но и умело наказывать. Создавать диалог. Не возводить стены между мальчиками и девочками, утверждает автор статьи. Позволять всем разговаривать друг с другом в нормальных условиях, выражать свои ощущения. Цель состоит в том, чтобы сегодняшние мальчики сумели позаимствовать раздвоение в хорошем смысле, чтобы они никогда не становились хищниками, веселыми сообщниками или даже заурядными певцами того, что "раньше было лучше".

Социолог Ева Иллуз упоминает о incels, тех мужчинах-пользователях интернета, которые ненавидят женщин, называя их виновницами пустоты их эмоциональной и сексуальной жизни. Она приводит пример канадца Алека Минасяна, который убил десять человек в апреле из ненависти к женщинам.

В Twitter одна читательница в нескольких словах отреагировала на статью Евы Иллуз: "Сексуальной нищеты не существует, это ностальгия по господству над женскими телами". Речь идет о потере того, что мужчины считали своим достижением и теперь очень тяжело переживают при виде того, как оно от них ускользает, комментирует автор статьи.

"Где бы ни был мужчина, в лесу, перед клавиатурой или с ружьем, отовсюду доносятся отклики его сомнений. Однако общество нуждается в другой форме мужского сомнения. Мир после #MeToo нуждается в мужчинах, которые пересматривают свою жизнь, наедине с собой и публично, с тем, чтобы предписать другим мужчинам последовать их примеру", - пишет Мессиас.

L'Obs приводит высказывание писательницы Нэнси Хьюстон из ее интервью Le Figaro: "Мы хотим от мужчин невозможного. От них требуют быть сильными и слабыми, суровыми и внимательными, могущественными и безжалостными на работе и нежными, как ягнята, дома". Одна из главных битв, которую должны свершить мужчины после #MeToo, состоит именно в том, чтобы доказать, до какой степени заблуждается г-жа Хьюстон, подытоживает журналист Slate.fr.