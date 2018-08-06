Слишком дорого для Кремля? Серийного производства супертанка "Армата" Т-14 не будет

Изначально планировалось производить тысячи танков Т-14, однако теперь серийное производство оказалось под вопросом. Кремль делает ставку на выгодную модернизацию старых моделей - не только для собственных нужд, пишет журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер.

Когда был представлен путинский танк "Армата", в программе вооружения речь шла о производстве 2,3 тыс. танков до 2025 года. "Говорилось ли об этих цифрах всерьез или это был только блеф, сказать трудно. Уже тогда эксперты по вооружению считали цифры завышенными, потому что российские заводы вообще не располагают мощностью, достаточной для того, чтобы за такое короткое время произвести столько танков. К тому же развитие такого производства в мирное время не имеет смысла", - говорится в публикации.

Недавно заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов намекнул на то, что производство Т-14 никогда не сможет достичь таких масштабов.

"Говорят, танк Т-14 стоит примерно 4,3 млн евро. Однако существуют сомнения по поводу того, действительно ли можно построить за эту цену танк, битком набитый современной техникой, и не является ли он еще более дорогим. Модернизация более старых моделей в таком случае гораздо выгоднее", - отмечает Крампер.

"Остановлено производство Т-14, конечно, не будет, - полагает журналист. - В ближайшие два года будет выпущена первая серия танков. Речь идет о 100 боевых машинах, которые должен будет получить 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии. Самое вероятное решение: Кремль сохранит производство 50 танков в год. В таком количестве будут производиться новые танки, а оснащение основной части войск и экспорт будут обеспечиваться за счет модернизированных старых танков. Так Россия сможет сохранить свое текущее лидерство в танкостроении и непрерывно работать над улучшениями".

С экспортом дела обстоят хорошо и без супертанков, продолжает Крампер. Недавно иракская армия получила 39 танков Т-90С, в общей сложности в страну планируется поставить 73 боевые машины. Вероятно, свою роль сыграло разочарование Ирака американским танком "Абрамс" в борьбе против ИГИЛ*, отмечает автор.

В сравнении с западными моделями танки из России выигрывают благодаря меньшему весу, что увеличивает их мобильность. К тому же они менее прихотливы в техническом обслуживании, констатирует журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.