6 августа 2018 г. Люси Фишер | The Times Британское министерство обороны добилось дополнительных 800 млн фунтов, но борется за долгосрочное финансирование Правительство Великобритании в этом году намерено повысить расходы на оборону на 800 млн фунтов, но решение по выплатам, рассчитанным на несколько лет, исключается, сообщает The Times. "Министр обороны Гэвин Уильямсон в январе приступил к проверке оборонного потенциала и закулисно ведет борьбу за получение дополнительных денег для своего ведомства. В предстоящие десять лет Министерству обороны грозит дефицит в размере не менее 2 млрд фунтов ежегодно по планам на закупку военных самолетов, спутников, кораблей и подлодок", - поясняет журналистка Люси Фишер. Специальный комитет Палаты общин объявил, что оборонный бюджет следует повысить до 3% ВВП (в пределах 20 млрд фунтов в год), Уильямсон, со своей стороны, просит дополнительные 4 млрд ежегодно. В марте Минобороны выделили 800 млн фунтов, и такая же сумма предлагается на этот финансовый год. "Свою роль в этом, вероятно, сыграла перспектива бунта консерваторов на почве оборонного бюджета. Один из министров сообщил The Times, что против правительства этой осенью готовы выступить вплоть до 50 членов парламента, если на вооруженные силы не найдется дополнительных средств на фоне растущей обеспокоенности изъянами в британском потенциале", - передает Фишер. Из 800 млн фунтов, выделенных в марте, 200 млн были действительно направлены на поддержку бюджета ведомства, а 600 млн были предоставлены на программу ядерных подлодок "Дредноут", отмечается в статье. Пресс-секретарь британского казначейства заявил: "Великобритания сохраняет крупнейший оборонный бюджет в Европе и пятый в мире, уже превышая заданный НАТО показатель в 2%". Источник: The Times