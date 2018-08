6 августа 2018 г. Мэттью Мур и Оливер Райт | The Times Депутат Палаты общин Дэмиан Коллинз требует провести полицейское расследование, дабы вскрыть российское вмешательство в дела Великобритании Депутат Палаты общин, консерватор Дэмиан Коллинз "заявил, что Великобритания нуждается в уголовном расследовании наподобие расследования Мюллера в США, дабы установить масштаб предпринятых Россией усилий для вмешательства в ход демократии в стране", пересказывает его слова The Times. "На позапрошлой неделе парламентское расследование в отношении недостоверных новостей, которым руководит Коллинз (председатель комитета по делам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта), пришло к выводу, что российские кампании дезинформации - это активная угроза для демократии, а также заострило внимание на связях между Москвой и Арроном Бэнксом, основателем кампании Leave.EU", - пишут журналисты Мэттью Мур и Оливер Райт. Издание отмечает: в Великобритании расследованием предполагаемых нарушений при голосовании по "Брекзиту" занялись депутаты, Избирательная комиссия и Управление комиссара по делам информации (ICO). "Думаю, нам действительно нужен британский Мюллер, - сказал Коллинз. - При этом расследовании мы действуем на пределе наших полномочий. Мы сделали кое-что, чего никогда раньше не делал ни один специальный комитет (т.е. временный парламентский комитет. - Прим. ред.), но у нас нет полномочий, которые есть у правоохранительных органов. У нас нет полномочий, которые Мюллер имеет, чтобы требовать ознакомления с банковскими документами, конфиденциальными бумагами и другими вещами". По предположению Коллинза, возложить руководство расследованием следует на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью. Источник: The Times