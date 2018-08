6 августа 2018 г. Мэттью Кэмпбелл | The Times Матери расставляют ловушки палачам из российских тюрем "Большую собаку привязали к сараю. Цыплята клевали крошки. За веревкой, на которой сушится белье, Надежда Бойко, жилистая женщина в крестьянской одежде, смотрела в экран своего компьютера, а коза Соня возлежала на раскладушке", - повествует корреспондент The Sunday Times Мэттью Кэмпбелл. Автор сообщает, что ферма 69-летней Бойко - "необычный штаб кампании, которую ведет горстка бесстрашных женщин, - кампании за улучшение условий содержания в печально известных российских тюрьмах, где их сыновья подвергались систематическим пыткам". Газета пишет, что участницы кампании на прошлой неделе праздновали свою победу в связи с арестом 12 надзирателей, обвиняемых в избиении заключенного в исправительной колонии номер 1 вблизи Ярославля. "Вероятно, надзирателей так никогда бы и не арестовали, если бы они не попались с поличным благодаря шокирующей 10-минутной видеозаписи нападения, которая была несанкционированно передана храброй женщине-адвокату, которая вручила ее прессе", - пишет автор. Это видео спровоцировало негодование общественности. "Вот что шокирует - то, что показано в этой видеозаписи, представляет собой стандартное поведение в российских тюрьмах", - сказала 36-летняя Ирина Бирюкова - "адвокат, которая раздобыла запись, а затем, когда ее пригрозили убить, была вынуждена бежать из страны вместе со своей 16-летней дочерью", пишет корреспондент. "Когда мы встретились в столице одной западноевропейской страны, чтобы она впервые с начала скандала дала интервью лично, она достала свой мобильник, чтобы показать мне другой фильм из той же тюрьмы, - рассказывает автор статьи. - Его прислал ей некий "секретный источник". На записи показан обнаженный мужчина, который пошатывается перед видеокамерой и с трудом держит голову прямо, покамест его подвергают "медицинскому осмотру". Слышен голос, который кричит: "Есть что-то, что ты хочешь сказать? Есть у тебя какие-то жалобы на надзирателей?" - Мужчина говорит "нет" заплетающимся языком, а затем валится ничком, потеряв сознание. Его ягодицы покрыты темными синяками". По мнению автора, история с оглаской видеозаписи избиения, которая стала поводом к аресту надзирателей, - повесть об экстраординарной храбрости Бойко и других матерей заключенных. "Попытки Бойко положить конец жестокости начались после того, как жестокому обращению подвергся ее сын Руслан Вахапов. Он был арестован в 2012 году за то, что мочился за павильоном на автобусной остановке; один мужчина обвинил его в непристойном обнажении перед молодыми женщинами, и он был приговорен к семи годам тюрьмы", - пишет Кэмпбелл со слов Вахапова. "Было ощущение, что это огромная несправедливость", - сказал Вахапов на прошлой неделе. "Они били меня руками и ногами, но самые болезненные удары - это молотом Тора", - сказал он, описав деревянный молоток, который надзиратели нарекли в честь норвежского бога. Бойко "обратилась в московскую правозащитную организацию "Общественный вердикт", и та прислала Бирюкову на выручку", - пишет автор, отмечая, что после этого Бойко начали угрожать. "В тюрьме два надзирателя назвали меня старой ведьмой и сказали, что, если я не заткнусь нафиг и не уйду, они постараются, чтобы мой сын гнил всю оставшуюся жизнь за решеткой", - вспоминает Бойко. "Другие матери обратились к ней за помощью. Среди них была 47-летняя Татьяна Макарова, сын которой 26-летний Евгений - тот самый стонущий заключенный, подвергающийся пыткам на видеозаписи, которая потрясла страну", - говорится в статье. Издание сообщает, что Макаровой тоже угрожали. "Надзиратели мне сказали: "Вы поднимаете слишком много шума". Потом они сказали Евгению: "До твоей глупой матери не доходит сигнал", - рассказала она в интервью. Газета сообщает, что огласка этого дела повлекла за собой меры против жестокого обращения в различных городах России, но большинство скептически относится к предположению, что поведение надзирателей изменится коренным образом. Источник: The Times