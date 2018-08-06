Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупреждает об угрозе, которая может исходить от детей исламистов

Как стало известно изданиям медиаконцерна Funke-Mediengruppe, в анализе, подготовленном Федеральным ведомством по охране конституции, говорится о том, что дети, растущие в исламистских семьях, "представляют собой серьезную потенциальную угрозу", сообщает Die Welt.

Существуют причины полагать, что молодежь из таких семей "склонна к более быстрой и ранней радикализации", передает немецкое издание.

"В декабре прошлого года, - напоминает Die Welt, - глава ведомства Ханс-Георг Маасен предупреждал об угрозе, которая может исходить от возвращающихся на родину жен и детей боевиков ИГИЛ*, которых в Германию отправляют их мужья и отцы, находящиеся на территории Сирии или Ирака".

Согласно данным федерального ведомства, в Германии насчитывается несколько сотен детей, воспитывающихся родителями-исламистами. Как заявил перед журналистами Маасен, социализация в условиях идей джихадизма "внушает опасение и становится вызовом для спецслужб".

Как сообщает автор публикации, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия взвешивают возможность при необходимости ввести по примеру Баварии наблюдение за лицами, достигшими 14-летнего возраста, сотрудниками ведомства.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.