Было ли покушение на президента Венесуэлы всего лишь инсценировкой?

Президент Венесуэлы Мадуро последние несколько лет утверждает, что его хотят убить. Теперь вроде бы действительно было совершено покушение. Или же это было инсценировкой? Ясно одно: президент тут же воспользовался покушением в своих целях, констатирует Die Welt.

Во время выступления президента послышался хлопок, стоящая рядом с главой государства супруга нагнулась, а он сам с беспокойством посмотрел на небо. "Государственное телевидение Венесуэлы продемонстрировало кадры, на которых видно, как в панике разбегаются военные. (...) Никто не знает, что произошло во время выступления президента", - сообщает автор публикации Тобиас Койфер.

"Никто, кроме социалистов, находящихся во власти. Им не надо ждать официальных результатов расследования. Вице-президент, председательствующий в Верховном суде судья или глава Конституционного собрания - все они уже спустя несколько часов после инцидента в Каракасе выдвинули собственную версию: на жизнь президента покушались террористы". Сам Мадуро, пишет журналист, пообещал расследование, которое поможет привлечь к ответственности всех виновных.

"Мадуро не смущает, что вообще неясно, что произошло на самом деле. По словам президента, имела место атака при помощи начиненного взрывчаткой дрона. Пожарные заявили о том, что взорвалась емкость с газом. Однако правительство, дабы не потерять лицо, не допустит ни одну версию, отличную от версии о покушении. Версия о покушении отлично вписывается в пропаганду президента", - говорится в статье.

Мадуро уже пригрозил оппозиции после инцидента. Один лишь он является гарантией мира для тех, кто хочет жить в Венесуэле, заявил президент. "Правые" должны понимать, что, если с ним однажды что-то случится, миллионы рабочих, крестьян и военных поднимутся против них и восстановят справедливость на улицах своими силами. "Неприкрытый призыв к суду Линча", - отмечает автор статьи.

"Для управляющих Венесуэлой социалистов это покушение становится возможностью продолжить свою борьбу с оппозицией, сломив последнее сопротивление против политики правительства", - говорится в статье.

Сообщается, что ответственность за покушение взяла на себя группа "Национальное движение солдат в футболках".

"Мадуро использует инцидент и для реализации внешнеполитических целей. По словам президента, за подобное развитие ситуации несет вину и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Последний действительно неоднократно критиковал Мадуро за тяжелейшие нарушения прав человека, однако в последние годы превратился из крайне правого политика в центриста, а во вторник и вовсе выходит в отставку", - передает журналист.

Сторонником более конфронтационного курса является экс-президент Колумбии Альваро Урибе, не утративший своего влияния. Он публично то и дело призывал военных восстать против Мадуро, сообщает Die Welt. "Дополняет список тех, кто якобы хочет убить президента Венесуэлы, президент Дональд Трамп", - добавляет Койфер.

Многие жители страны, которым уже поднадоели постоянные сообщения о якобы предотвращенных покушениях на жизнь президента, считают поведение Мадуро паранойей. Недавно в рядах армии уже прошли чистки, устроенные режимом.

"Лояльность военных на фоне катастрофической ситуации в экономике и гиперинфляции неуклонно тает", - говорится в статье.

Последствием инцидента в Каракасе может стать возросший поток беженцев из Венесуэлы в другие страны Латинской Америки.

"Парламент, в котором в результате последних свободных выборов оппозиции удалось получить большинство, был распущен. Все те политики от оппозиции, которые могли представлять для Мадуро угрозу, находятся за решеткой или под домашним арестом, либо им запрещено работать по профессии; кто-то находится в ссылке".

По словам бывшего министра водного транспорта Венесуэлы генерал-майора Эберта Гарсии Пласы, "такое ощущение, что правительство хочет превратить Мадуро в мученика", цитирует в заключение издание.