6 августа 2018 г. Кэрол Морелло | The Washington Post То, как администрация Трампа пользуется санкциями, вызывает беспокойство США слишком часто прибегают к санкциям как к первейшему средству внешней политики, что наносит ущерб авторитету страны среди союзников и может ослабить доллар, пишет журналистка The Washington Post Кэрол Морелло. Сотрудники администрации отвергают критику. Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделькер указала на нарушения прав человека и коррупцию как на сферы, где санкции могут подействовать: "Мы, несомненно, подходим к использованию этих инструментов стратегически и вдумчиво. Когда думаешь о творящихся зверствах и знаешь, что лидеры пытаются украсть материальные блага своих граждан, как можно не отрезать их от финансовой системы?" "Согласно анализу, проведенному юридической компанией Gibson Dunn, в прошлом году администрация внесла в черный список почти тысячу человек и юрлиц", - сообщает автор статьи. Это на 30% больше, чем за последний год пребывания Барака Обамы в должности президента, и втрое больше, чем за первый год его президентства. "Попасть под санкции - экономический эквивалент смертного приговора, - прокомментировала сотрудница Gibson Dunn Джудит Элисон. - Для любой администрации соблазнительно использовать санкции, потому что они не требуют никакого предварительного уведомления, никакого судебного рассмотрения и сразу же вступают в силу. Что касается конкретно этого президента, то, учитывая его характер, это крайне соблазнительно". Автор статьи приводит слова высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, занимающегося санкциями: "Мы рассматриваем санкции там, где они уместны. И так получается, что сейчас они уместны много где в мире из-за тех угроз, которые мы наблюдаем. В мире, в котором мы живем сегодня, мы видим много возможностей. Мы видим множество угроз. У нас есть интересы во многих различных местах. И при себе у нас есть этот инструментарий". По словам критиков, расширение применения санкций рискует подорвать их эффективность. Экс-глава министерства финансов Джек Лью в 2016 году предупреждал, что "перебор с санкциями" рискует оттолкнуть бизнес от американской финансовой системы и подорвать могущество доллара. Некоторые считают, что США уже далеко зашли, поскольку список подвергнутых санкциям лиц и компаний занимает более 1100 страниц. "Оказаться вычеркнутым из списка можно, но намного больше имен добавляется, чем исключается", - отмечает Морелло. Журналистка пишет: "Разочарование, которое многие союзники США испытывают из-за использования санкций, может осложнить создание коалиций, подобных тому многостороннему консенсусу, благодаря которому Иран вступил в переговоры по своей ядерной программе. По словам критиков, в будущем это может заставить некоторые страны искать альтернативу американскому доллару". Отношения между США и Европой, как ожидается, обострятся, когда в понедельник будут возобновлены санкции, отмененные по условиям сделки с Ираном 2015 года. Еще больше трений, вероятно, будет 4 ноября, когда будут вновь введены другие американские санкции, запрещающие покупать нефть у Ирана. Это может подтолкнуть Иран к выходу из соглашения. "В случае с Ираном США наносят урон санкциям как инструменту госуправления", - считает аналитик Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт. "США много стран поставили в положение между молотом и наковальней, - сказала она. - Они связаны обязательствами по резолюции Совбеза ООН, одобряющей соглашение по поддержке "Совместного всеобъемлющего плана действий". Но США угрожают наложить штрафы, если они не подчинятся американским санкциям. Это обострило враждебность". Источник: The Washington Post