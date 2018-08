6 августа 2018 г. Ребекка Смит | The Wall Street Journal Официальные лица США ратуют за новые меры наказания для хакеров, атакующих электросети "Высокопоставленные сотрудники администрации США разрабатывают новые меры наказания, чтобы дать более энергичный отпор хакерам, которые при поддержке государств "взламывают" ключевую инфраструктуру; это призвано сдерживать такие атаки, как успешное проникновение, которое в прошлом году совершили российские агенты в инфраструктуру коммунальных предприятий в США", - сообщает The Wall Street Journal. "Требования каких-то открытых действий исходят от крупнейших федеральных ведомств, ратующих за борьбу с нарастающими угрозами, которые нависли над системой электросетей страны и другими ключевыми отраслями, особенно с опасными действиями, которые исходят из России, Китая, Ирана и Северной Кореи", - пишет журналистка Ребекка Смит. Издание напоминает, что в июле "сотрудники министерства внутренней безопасности США сообщили на брифинге, что у хакеров, работающих на российское правительство, в прошлом году были "сотни жертв" в ходе кампании против энергетического сектора, которая в конечном итоге позволила хакерам проникнуть в диспетчерские коммунальных энергосистем США, где они могли бы вызвать массированные отключения электричества". По словам чиновников, в авангарде усилий по борьбе с вышеописанными угрозами идут Госдепартамент, министерство финансов и министерство обороны США наряду с другими крупными ведомствами. Издание сообщает: "Рассматриваются меры, которые будут разработаны так, чтобы вредить противникам, но не мирному населению; по словам действующих и бывших чиновников, это означает, что ударов по коммунальным предприятиям противника не будет. Вероятные инструменты - более частое применение обвинительных заключений в отношении хакеров, чьи имена известны, а также просьбы к Интерполу издать так называемые "уведомления с красным углом" или просьбы к другим странам находить и арестовывать подозреваемых (это затруднит виновным поездки за пределы их родных стран). Арест активов и санкции - два дополнительных инструмента, которые, вероятно, будут применяться в большем объеме". Издание сообщает: "В марте министерство внутренней безопасности и ФБР возложили ответственность на российскую группировку, часто именуемую Dragonfly или Energetic Bear, за вторжения в системы коммунальных предприятий, при которых нападавшие получали удаленный доступ к ключевым компьютерным системам управления промышленностью - так называемым SCADA-системам. Эти системы регулируют потоки энергии и обеспечивают равновесие между поставками электроэнергии и спросом на нее, тем самым предотвращая массовые отключения электричества. Как сказали сотрудники министерства внутренней безопасности, в апреле российские хакеры использовали сетевое оборудование, в том числе распространенные интернет-роутеры, как еще один способ похищать конфиденциальную информацию коммунальных предприятий и тайно присутствовать в контрольных сетях, закладывая "фундамент для наступательных операций в будущем". В мае ФБР конфисковало доменное имя toknowall.com, которое, как оно утверждало, россияне использовали для "контроля над вредоносным ПО, которое заразило электронные устройства (например, роутеры) в США". "Россия отрицает, что сделала мишенью ключевую инфраструктуру", - отмечает автор. Издание утверждает: "Малую толику того, что может случиться, почувствовала на себе Украина. 23 декабря 2015 года киберхакеры, работавшие на Россию, парализовали три украинских коммунальных предприятия, погрузив сотни тысяч мирных граждан во тьму холодной зимой. Год спустя российские хакеры вывели из строя крупную передающую подстанцию, спровоцировав еще одно, более мелкое отключение электричества в Киеве". "По словам экспертов, пока стратегии США, направленные против хакеров, недостаточно мощны, чтобы гарантировать, что повторение украинского сценария здесь невозможно", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal