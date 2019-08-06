Эксперт Путина по экономическим вопросам предупреждает о рецессии

"Жесткая налоговая политика и медленная цифровизация: по мнению экономистов, России грозит рецессия. В первую очередь страдают представители среднего предпринимательства", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

О негативной тенденции предупреждает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов, сообщил, что техническая рецессия грозит наступить уже в этом году, а не в 2021, как прогнозирует министерство экономики.

"Согласно докладу, за год число компаний малого и среднего бизнеса уменьшилось на 7-8%, - передает журналист Андре Баллен. - В абсолютном выражении число средних предприятий сократилось на 1500 фирм, а малых - на 18200".

В то же время значительно выросло число микропредприятий, то есть компаний с количеством сотрудников менее 10 человек. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что часть малого бизнеса превратилась в микропредприятия.

"Все еще фиксируемый на настоящий момент рост экономики обеспечили только крупные предприятия и государственный сектор, считают аналитики. Они предупреждают о том, что реализация провозглашенных Кремлем национальных проектов отстает от плана. Особенно отрасли, от которых ожидается множественный эффект, например, цифровизация экономики, развиваются вяло", - говорится в статье.

"Тем не менее, Росстат сообщал о росте ВВП в первом квартале на 0,5%. По оценке министерства экономического развития, во втором квартале экономика и вовсе выросла на 0,8%", - передает издание.

"Но в целом данные министерства экономики далеки от тех целей, которые наметил Путин, - указывает Баллен. - Российский президент требует от правительства роста не менее чем на 3% в год".

"К тому же все более заметным становится конфликт между отдельными институтами, ответственными за экономическую и финансовую политику. Недавно министр Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина вступили на одном из мероприятий в открытый спор о средствах повышения экономического роста", - отмечает издание.

"В то же время Столыпинский институт не одинок в своей тревоге о полноценной рецессии: Олег Филиппов из РАНХиГС заявил, что первое полугодие по ряду отраслей стало "самым худшим с кризиса 1998 года", - говорится в статье.

"Стоит учесть и внешние потрясения, которые в первые месяцы года, казалось, отошли на задний план. Так, после недавних заявлений министерства экономики США о новом витке антироссийских санкций усиливается страх перед ними, который, как представлялось зимой и весной, остался позади. В последние дни рубль уже значительно сдал позиции", - указывает издание.

"Более того, грозящая торговая война между США и Китаем снижает цену на нефть, в результате чего дешевеет важнейший товар России. Если Кремль не поднажмет в реализации миллиардных программ по стимулированию экономики, называемых "национальными проектами", уже в ближайшее время российской экономике действительно будет грозить спад", - заключает Handelsblatt.