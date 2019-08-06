Выставленная на обозрение жизнь, чрезмерное потребление, социальные сети... А, может, нам скрыться?

"Сделайте яркий свет! Уберите теневые зоны! Беспрестанно звучит требование все сказать и показать во имя проверки фактов и прозрачности. В повседневной жизни многие люди делают бесконечные селфи, жонглируя ими в Instagram, Facebook или Snapchat, всячески выставляя напоказ свою жизнь. Жив тот, кто на виду. Перед лицом этого всеобщего обнажения находятся те, кто оказывает сопротивление. В попытке ускользнуть от ускоряющегося мира, шума и ярости, значительная часть людей теперь ищет убежища", - пишет журналист Le Figaro Филипп Третьяк.

"Вот тут и формируется другая категория мятежников, которых привлекает оборотная сторона мира, не сторона света, а сторона тени. Солнцу они противопоставляют луну; шуму - тишину; дню - ночь. И, как доказательство их мобилизации, повсюду появляются выставки, книги и шоу, воплощающие в жизнь то, что их интересует", - говорится в статье.

"(...) В противовес вселенной ослепительного света, которую нам хотят навязать, открывается мир светотени", - отмечает автор статьи.

"Что это, модное веяние или высокая волна со дна моря разрушительной силы? По мнению писателя Валентина Реца, соавтора захватывающего эссе о современном мире "Все выполнено" (другие соавторы - Янник Хенель и Франсуа Мейроннис, издательство Grasset), в нашем обиталище появилась опасность. "Наши современники ищут убежища, - говорит он, - и в отсутствие антидепрессантов некоторые начинают присматриваться к сумеречным силам".

(...) Философ Майкл Фессель, автор книги "Ночь, жить без свидетелей" (издательство Autrement), почувствовал это явление. "Я не противопоставляю ночь и день, свет и тьму, шум и тишину. Меня интересует промежуточное состояние между ними, все вариации сумерек и тени" (...), - пишет он.

(...) Дидро в свое время уже сказал: "Ясность хороша, чтобы убеждать, но она ничего не стоит, чтобы волновать".

"(...) Будучи детьми, все мы с замиранием сердца созерцали звездное небо. Бесконечное и неуловимое небо ускользает от хищнических побуждений. Для тех, кто хотел бы, чтобы везде и всегда все было открыто, Ален Корбин, автор "Истории молчания" (издательство Flammarion, коллекция Champs), дает следующую формулировку, с намеком на господствующие над нами небесные светила: "Человек также способен на затмения". И на удовольствие от исчезновения, хотя бы на время", - пишет Le Figaro.