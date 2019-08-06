В Москве оппозиция разгромлена властями

"После ареста тысячи человек в субботу во время несанкционированного митинга власти начали новое преследование организации Навального", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

"(...) Незадолго до полудня субботы полиция арестовала Любовь Соболь, последнего деятеля демократической оппозиции, все еще находящегося на свободе. Она является одним из 57 кандидатов, чье исключение из выборов в Мосгордуму 8 сентября вызвало волну негодования. Главные представители оппозиции (в том числе Алексей Навальный, Дмитрий Гудков и Илья Яшин) получили 30-дневные тюремные сроки за призывы к митингам. В их домах неоднократно проводились обыски, в том числе ночные - такая практика не применялась в течение нескольких десятилетий. Российская оппозиция обезглавлена, а работу полиции теперь завершает судебная власть", - отмечает автор статьи.

"Следственный комитет России объявил в субботу о возбуждении нового уголовного дела против ФБК, организации Алексея Навального, специализирующейся на расследовании коррупции в российской политической элите. Следователи подозревают ФБК в отмывании денег на сумму в 1 млрд рублей (14 млн евро). Алексею Навальному грозит несколько лет тюрьмы", - говорится в публикации.

"Это уголовное дело является попыткой сокрушить ФБК и использовать этот предлог для пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы показать населению, что Навальный сам является жуликом и вором", - анализирует политолог Татьяна Становая. "Позиция Путина всегда заключалась в том, что заключение Навального в тюрьму придаст ему популярность и имидж жертвы. Возможно, его мнение изменилось, тем более что Путин все меньше занимается внутренними делами, в которых все больше инициативы проявляют структуры безопасности", - подчеркивает руководитель аналитической компании R.Politik.

По мнению политолога Федора Крашенинникова, близкого к оппозиции, было бы ошибочно думать, что власть таким способом сумеет избавиться от оппозиции: "В России много противников Путина. Это компетентные люди, способные самоорганизоваться, они даже не нуждаются в лидере. Фактически, если Навального посадят в тюрьму, то его роль объединителя оппозиции может стать еще более эффективной. Мы уже наблюдаем появление созвездия новых лидеров, и их борьба будет продолжаться".

"Власти в ответ запустили медиа-машину по игнорированию протестного движения в течение нескольких недель. Затем все федеральные телеканалы стали представлять протестующих в негативном свете", - пишет Le Figaro.

"(...) Российское телевидение, обожающее демонстрировать сцены насилия во время митингов "желтых жилетов", наоборот, скрывает полицейское насилие в Москве. Комментаторы повторяют, что в Европе тюремные сроки более суровые, а полиция более жестокая. Однако в Европе не увидишь того, как ректоры нескольких крупных московских университетов (МГПУ, ГИТИС, РГПУ) публично угрожают своим студентам исключением за то, что те участвуют в митингах, - указывает Гриншпан. - Или того, как мэр Москвы Сергей Собянин сравнивает оппозиционеров с африканцами в телевизионном выступлении от 30 июля: "Кто громче крикнет - тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!"

"В следующую субботу на улицах Москвы мэру снова придется терпеть такие крики", - резюмирует автор публикации.