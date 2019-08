6 августа 2019 г. Тимоти Уолтон | The New York Times Америка может проиграть реальную войну против России "Спустя более 30 лет действие Договора о РСМД закончилось на прошлой неделе - американцы вышли из него в пятницу, а Россия - в субботу. Хотя Соединенные Штаты соблюдали условия договора, Россия нарушила его, разместив более 100 запрещенных ракет средней дальности, а Китай, который никогда не был связан этим договором, имеет на вооружении тысячи. У Соединенных Штатов таких ракет нет, - утверждает на страницах The New York Times Тимоти Уолтон, научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, независимого института в Вашингтоне по изучению стратегий национальной безопасности. "Чтобы устранить этот пробел, министерству обороны США нужно разработать и поставить на вооружение неядерные ракеты средней дальности наземного базирования", - призывает он. "(...) В течение шести лет американские дипломаты терпеливо пытались убедить россиян соблюдать соглашение, но Россия игнорировала союзников США и НАТО, создавая и развертывая более 100 запрещенных ракет. Еще более тревожно то, что Китай, который никогда не был частью двустороннего договора и неоднократно отказывался присоединиться к нему, начал в 1990-х годах собирать огромные ракетные силы, явно предназначенные для противодействия американским силам. У Китая сейчас есть тысячи ракет, оснащенных конвенциональными и ядерными боеголовками. Эти точные и смертоносные ракеты способны атаковать корабли в море и базы на берегу не только на всей территории американских союзников в Азии, но и далеко в море и на американской территории на Аляске, в Гуаме и на северных Марианских островах", - сообщается в статье. "Не имея ракет наземного базирования с конвенциональными боеголовками, с помощью которых можно атаковать вражеские силы, или достаточной защиты против Китая или России с их ракетами наземного базирования с неядерными боеголовками, американские силы регулярно проигрывают в имитациях боевых столкновений с участием Китая или России и могут проиграть настоящую войну", - пишет автор публикации. "Поэтому Соединенным Штатам необходимо обзавестись собственными ракетами средней дальности наземного базирования с неядерными боеголовками, - уверен автор. - Эти ракеты могут обеспечить значительные оперативные преимущества для вооруженных сил Соединенных Штатов и создать трудности для противников. (...) Эти новые мощности сделают американские войска более эффективными и помогут сдерживать китайских, российских или других вражеских лидеров от агрессивных действий. Наконец, оснастив эти ракеты только конвенциональными боеголовками, Соединенные Штаты могут уменьшить вероятность того, что вражеские силы перепутают это оружие с ядерным, и снизить опасения, которые привели к заключению первоначального ДРСМД. Это также могло бы предоставить Соединенным Штатам возможность вести переговоры с Китаем, Россией и другими странами о заключении договора, запрещающего ракеты средней дальности наземного базирования, оснащенные ядерным боеголовками". Автор призывает Конгресс одобрить не только "финансирование разработок новых ракет", но и "перепрофилирование существующих моделей, таких как крылатая ракета Tomahawk (которая в настоящее время запуcкается с кораблей и подлодок) или предыдущих проектов, таких как баллистическая ракета Pershing II (которая была запрещена Договором о РСМД)". (...) Теперь, после того, как ДРСМД мертв, "для США пришло время вести игру на равных", - утверждает Тимоти Уолтон. Источник: The New York Times