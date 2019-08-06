Когда родители долго работают, дети толстеют

"Исследование показало, что трудовая деятельность родителей влияет на здоровье детей - особенно это проявляется в семьях со средним и высоким достатком", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Долгий рабочий день родителей повышает у их детей риск появления лишнего веса и ожирения в дошкольном возрасте - к такому выводу пришли ученые Научного центра социальных исследований в Берлине.

"Исследователи изучили данные 2,4 тыс. детей в возрасте до 6 лет, взятые из SOEP (регулярно проводимого в Германии социально-экономического исследования - Прим. ред.). Дошкольный возраст имеет решающее значение в формировании веса детей, - отмечает издание. - Исследование показало, что дети матерей, работающих 35 часов в неделю и более, подвержены повышенному риску появления лишнего веса и ожирения - в сравнении с детьми, чьи мамы не работают. Риск также повышается, когда долго работают отцы (55 часов в неделю и более). В этом случае даже более короткое рабочей время матерей (24-34 часа в неделю) негативно сказывается на весе детей".

Исследователи предполагают, что "вместе с увеличением рабочего времени падает качество питания и уровень физической активности детей дошкольного возраста". Возможной причиной такой взаимосвязи могут быть и нарушенный ритм сна детей, родители которых долго задерживаются на работе, передает издание.

"Негативное воздействие долгой работы родителей на вес детей было зафиксировано в основном в семьях со средним и высоким достатком. В семьях с низким достатком такой взаимосвязи обнаружено не было. "Вероятно, родители с низким доходом меньше информированы о том, какое влияние оказывают питание и движение на лишний вес и ожирение у детей. Поэтому у них изменение рабочих часов, возможно, не сильно влияет на качество питания и физическую активность, - предполагает автор исследования Джиангхонг Ли. - Возможно также, что в семьях с низким достатком негативные последствия нехватки времени компенсируются преимуществами более высокого заработка, получаемого благодаря увеличению рабочих часов".

"Посещение детского сада сокращает вероятность появления у детей лишнего веса и ожирения независимо от социальных условий их жизни, так как там дети в достаточной мере занимаются физической активностью", - отмечает Der Standard.