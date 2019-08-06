Оружие новой холодной войны

"Борьба вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" предвосхищает конфронтацию между США и Россией в 21 веке", - считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

"Спустя без малого тридцать лет после распада Советского Союза мир наблюдает новую версию холодной войны, - отмечает автор статьи. - Фактически она началась около десяти лет назад, после того как вновь экономически окрепшая Россия начала давать отпор США во внешней политике и в политике безопасности. Правда, в отличие от старой холодной войны (...), новая война в значительной степени разворачивается в экономике. (...) И не потому, что Россия стала настолько сильной в экономическом смысле, какой она казалась во время сырьевого бума в нулевые, а потому, что США вторглись в основную сферу россиян. С помощью спорной с экологической точки зрения технологии фрекинга им за почти 10 лет удалось стать важным игроком как на газовом, так и на нефтяном рынке (...)".

"Настоящий прорыв в газовой отрасли произошел в прошлом году: увеличив добычу на 11,5% до 864 млрд кубометров, американцы не только достигли исторического максимума - они давно отправили многолетнего лидера Россию на второе место, - в 2018 году США впервые стали нетто-экспортером газа", - говорится в статье.

"Растет прежде всего экспорт сжиженного газа (СПГ) с помощью танкеров: в 2018 году он вырос в сравнении с предыдущим годом на 50%", - указывает издание.

"Но все это не сравнится с 200,8 млрд кубометров газа, которые в прошлом году поставила в другие страны Россия - в Европу и Турцию, так как других маршрутов экспорта нет. С начала экспорта сжиженного газа США в 2016 году по сегодняшний день в Европу было поставлено 10 млрд кубометров американского газа", - подчеркивает Штайнер.

Тем не менее, США знают, что с помощью фрекинга они смогут добыть больше газа. "Используя аргумент о том, что Европе нужно освободиться от газовой зависимости от России, они продвигают свои интересы не только в Дании - они также приняли закон, который может быть применен против операторов "Северного потока-2" и его спонсоров. США боятся конкуренции с Россией, сказал некоторое время назад в интервью с Die Welt министр энергетики РФ Александр Новак". С ним согласился в разговоре с изданием и руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

"Две энергетические державы вступают в конфликт не только в Европе, но и на большом рынке Китая. Несмотря на то, что сейчас ведущую роль там играют мировые гиганты СПГ Катар, Австралия и Малайзия, а США лишь постепенно заходят в отрасль, вследствие обостряющегося торгового спора между США и Китаем Пекин снова косвенно просигнализировал американцам, что извлечь выгоду из этого могут российские экспортеры газа. (...) Чем проблематичнее будут становиться отношения Америки и Китая, тем агрессивнее США будут проталкиваться на европейский рынок, прогнозируют аналитики".

"Интенсивный фрекинг в США изменил конкурентную борьбу не только в газовом секторе, но и в нефтяной отрасли, - продолжает издание. - Международное энергетическое агентство говорит о начале новой эры, ведь сегодня США стали крупнейшим производителем нефти в мире и обогнали таким образом классические добывающие страны - Саудовскую Аравию и Россию".

Если благодаря улучшению технологий добыча нефти станет для США еще более дешевой, цена на нефть продолжит падать, что даст ощутимую нагрузку на и без того ослабленный бюджет Саудовской Аравии и России, полагает автор статьи.

"Рынок оружия - третий крупный сектор, где Вашингтон и Москва вступают в экономическое противоборство. В отличие от газового и нефтяного секторов, это соперничество не ново. Но тенденции говорят о том, что США и здесь ограничивают возможности россиян. Как сообщил в марте Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI, с 2014 по 2018 год в сравнении с предыдущим 5-летним периодом США увеличили свой экспорт вооружений на целых 29% и занимают 36% мирового рынка. Россия, доля которой составляет 21% мирового рынка, занимает второе место, однако ей пришлось потерпеть ущерб и потерять, по данным SIPRI, 17%. Этому способствовали американские санкции, направленные против российского сектора вооружений. Также и американские санкции против "Северного потока-2" должны теперь помочь в газовом состязании, - пишет Die Welt. - Ведь то, что при всей политике в итоге речь идет об экономической выгоде, однажды уже метко сформулировал бывший президент США Билл Клинтон: "Это экономика, дурачок".