Огнестрельного оружия больше, чем жителей

"Нигде в мире люди не владеют таким количеством огнестрельного оружия, как в США, - пишет немецкое издание Die Zeit. - И его количество продолжает расти так же, как и число застреленных людей".

"По данным организации Gun Violence Archive, в США только в этом году было совершено 250 нападений с применением огнестрельного оружия, в каждом случае было убито по меньшей мере четыре человека. Такие нападения происходят регулярно по всей стране. (...) Объединяет их одно: все преступники относительно легко получили оружие", - отмечают авторы статьи Симоне Гауль и Анник Эманн.

Согласно анализу Small Arms Survey Женевского института международных отношений и развития, "США являются единственной страной в мире, где количество оружия в частном владении превышает число жителей: в 2017 году на 100 жителей приходилось 120,5 единиц огнестрельного оружия", указывает издание.

"Сравнение этих цифр с количеством погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. жителей в разных странах показывает, что большее количество оружия среди населения приводит и к большему количеству смертей. А не к большей безопасности и меньшему числу убитых, как охотно пропагандирует оружейное лобби. По данным платформы Gun Policy, которая также собирает данные о распространении оружия, в 2017 году в США 12,1 человек из 100 тыс. жителей были убиты огнестрельным оружием", - говорится в статье.

"В общей сложности было 39 773 убитых, большую часть составили самоубийства (23 854 случая), за ними следовали убийства (19 269 случаев). Имеют место и непреднамеренные убийства (486 случаев), а также случаи смерти в связи с применением оружия оперативными силами, например, когда полицейские стреляют по людям (553 случая)".

"Тем не менее, большинство американцев в США не владеют оружием, - отмечает издание. - Согласно оценкам, в 2017 году оружием владели 42% семей. Такой вывод был сделан в опросе, проведенном исследовательским центром Pew Research Center. Большинство этих семей в среднем владели двумя единицами оружия, как выяснили исследователи Гарвардского и Северо-Восточного университетов в ходе масштабного опроса (...). Согласно нему, большая часть всего оружия принадлежит 3% населения (...)".

В основном, передает издание, оружием владеют белые американцы. Согласно исследованию Чикагского университета, в период с 2010 по 2018 год оружием владели 39,3% опрошенных белых семей, среди афроамериканцев таких семей было 18,8%. Также и семьи латиноамериканского происхождения владели значительно меньшим количеством оружия, чем их белые соседи.

"За последние 20 лет абсолютное количество оружия, находящегося в частном владении в США, значительно возросло, - продолжает издание. - По данным Гарвардского и Северо-Восточного университетов, в 1994 году было зарегистрировано около 192 млн разрешенных единиц оружия. Спустя 21 год, то есть в 2015 году, их число выросло уже на 38% до 265 млн единиц". Женевский институт международных отношений и развития и вовсе насчитал в 2017 году 393 млн единиц оружия, находящегося в частном владении у американцев, однако в этом анализе учитывалось и незаконно приобретенное оружие. В Индии, по данным исследования, насчитывалось 71,1 млн единиц оружия, в Китае - 49, 7 млн, в Пакистане - 43, 9, в России - 17, 6 млн единиц огнестрельного оружия. "Сравнение этих 393 млн единиц оружия с данными других стран снова показывает: ни в одной другой стране мира люди не одержимы оружием так, как в США", - констатирует издание.

Кроме того, с 2014 года в США растет число смертей, связанных с применением огнестрельного оружия. При этом то, что ужесточение законов об оружии может изменить эту ситуацию, можно наблюдать на примере Австралии. В мае 1996 года правительство Австралии приняло закон о более строгом регулировании владения оружием. "После этого количество людей, убитых огнестрельным оружием, медленно, но последовательно сокращалось. Так же, как и количество семей, члены которых владеют оружием", - отмечает Die Zeit.