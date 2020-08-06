Так "Хезболла" доставила взрывчатку в Бейрут

"Там, где когда-то у порта был расположен склад, теперь находится лишь огромный кратер. (...) Мир задается вопросом: почему тысячи тонн высоковзрывчатого нитрата аммония, как бомба замедленного действия, хранились в порту? Расследование Bild показывает: террористическая организация "Хезболла" как минимум причастна к трагедии, если вообще не несет единоличную ответственность за нее".

После того, как судно Rhosus было задержано в порту Бейрута, "собственник корабля исчез со своими деньгами, а мнимые покупатели в Мозамбике "не проявляли никаких шевелений", рассказал тогдашний капитан судна Борис Прокошев в интервью "Радио Свобода".

"Возникает подозрение: мнимая поставка товара в Африку была лишь предлогом для того, чтобы доставить взрывчатку в зону досягаемости "Хезболлы", - полагают авторы статьи Мохаммад Раби и Юлиан Репке.

"Ливанская фирма Majid Shammas & CO., почти одноименная с завоеванным Израилем в 1967 году городом Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, предлагала в начале 2014 года купить почти 3 тыс. тонн взрывчатого вещества. Компания уже в 2013 году тайно продавала взрывчатку сирийскому диктатору Асаду - одному из ближайших союзников "Хезболлы", - пишет издание.

"Таможенные документы, имеющиеся в распоряжении Bild, показывают: в августе 2016 года и в июне 2017 года два директора таможни оказывали давление на ливанский суд, чтобы он одобрил покупку вещества фирмой, очевидно, близкой к "Хезболле". Во-первых, говорится в документах, речь шла об "опасных материалах", "которые хранятся на складе в несоответствующих внешних условиях". Во-вторых, "груз, по рекомендации армии, можно также продать ливанской компании Majid Shammas, специализирующейся на взрывчатых веществах".

"Однако судья упрямился. По неизвестным причинам он не отвечал ни "да", ни "нет". Один из инсайдеров сказал в разговоре с Bild: возможно, это был акт гражданского неповиновения, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы террористическая организация "Хезболла" завладела взрывчатым веществом".

"Известно также, что сопротивление судьи привело к тому, что бомба замедленного действия по-прежнему находилась в порту Бейрута и за годы была забыта. "Хезболла" знала, что получить доступ к 2750 тоннам вещества можно в любой момент и поэтому воздерживалась от новых попыток завладеть им".

"Впрочем, расследование Bild показывает, что в период с 2012 по 2016 год террористы другими путями пытались получить доступ к высоковзрывчатому нитрату аммония".

"Цель: нанесение ударов по еврейским и израильским объектам по всему миру. Поэтому между поставкой нитрата аммония в Бейрут и новыми попытками находящихся там террористов завладеть веществом прослеживается временная взаимосвязь", - утверждает издание.

"Лишь несколько недель назад Израиль в ходе прицельного авиаудара убил в сирийском Дамаске члена террористической группировки. "Хезболла" поклялась отомстить, а Израиль готовился на своей северной границе к чрезвычайной ситуации".

"Администрация порта отреагировала на очередной интерес террористической группировки к взрывчатому веществу? В пользу этого говорит то, что пожар на складе якобы начался во время сварочных работ на воротах здания. Сотрудники таможни пытались защитить взрывчатое вещество от кражи, сообщали местные СМИ. Вечером в среду ливанское правительство отправило нескольких сотрудников порта под арест...", - пишет Bild.