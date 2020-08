6 августа 2020 г. Макс Седдон и Джеймс Шоттер | Financial Times Риторика Лукашенко демонстрирует разлад между Минском и Москвой (...) Белорусские власти, арестовавшие 33 россиян, заявили, что они были наемниками, замышляющими "дестабилизировать ситуацию" в преддверии воскресных выборов, самых жестких, с которыми столкнулся президент Александр Лукашенко за 26 лет своего правления. Загадочная поездка россиян также стала сигналом ухудшения отношений Белоруссии с Россией, ее давним покровителем", - пишет Financial Times, добавляя, что "в эмоциональном обращении к нации во вторник Лукашенко заявил, что задержанные признались, что их отправили в Белоруссию ждать инструкций. Он также сказал, что еще одна группа "иностранцев" была направлена на юг Белоруссии, и обвинил своих оппонентов в "попытке организовать бойню в центре Минска", столицы, не уточняя, кем могут быть предполагаемые организаторы. (...) Белоруссия регулярно предупреждает об иностранных угрозах терроризма в преддверии выборов и крупных протестов, хотя доказательства часто оказываются сомнительными. В 2006 году власти заявили, что неизвестные силы замышляли отравить систему водоснабжения дохлыми крысами. Но размолвка с Москвой указывает на то, что у Лукашенко не остается места для геополитических маневров, считает бывший советник президента Александр Федута". "Он лично боится России, Кремля и Путина", - сказал Федута, который был заключен в тюрьму после того, как поддержал оппозиционного кандидата в 2010 году. Президент больше не может обвинять Запад в подрыве выборов, говорит он: "Это больше не работает. Этим людей не запугать". "Давняя стратегия Лукашенко - стравить Россию и Запад друг с другом - застопорилась в минувшем году после того, как он оказал сопротивление стремлению Владимира Путина к более глубокой экономической интеграции с Белоруссией. Лукашенко начал искать альтернативные источники энергии после того, как изменение российской политики налогообложения нефти нанесло удар по вялой экономике Белоруссии". (...) "Артем Шрайбман, основатель минской политической консалтинговой компании Sense Analytics, говорит, что атаки Лукашенко на Россию отражают его нервозность перед выборами. "Отношения с Западом улучшались в последние годы, а отношения с Россией становились хуже, так что это очевидная логическая связь", - отмечает он. "(...) Пока Кремль был сдержан в своих реакциях на действия Белоруссии. С прошлого года Минск выслал посла России, арестовал съемочную группу российского государственного телевидения и захватил принадлежащий России банк, который ранее возглавлял Виктор Бабарико, популярный соперник Лукашенко, и все это без последствий. "Это не улучшит отношения с Россией, но вполне возможно, что [Москва] может ждать, пока улягутся страсти, чтобы разобраться с этим", - сказал Шрайбман. Лукашенко сам предположил это во вторник. "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России, - сказал он. - Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами она поменяла на партнерские (...)". Источник: Financial Times