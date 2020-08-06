Ношение маски на открытом воздухе: выбор скорее политический, нежели научный

"(...) Недавнее японское исследование на примере 100 человек с положительным тестом на коронавирус показало, что риск заражения на открытом воздухе в 18,7 раза ниже, чем в помещении. Точность данной цифры заставляет задуматься, однако в этой работе говорится о двух вещах: что такой риск (очень) низок, но также и то, что он не совсем нулевой. Никто не может исключить гипотезу о том, что заразиться можно на террасе кафе, в очереди в музей, на многолюдном рынке или в оживленном центре города. При условии, конечно, что вирус активно циркулирует. Так зачем лишать себя средства профилактики, коим является маска, в регионах, наиболее подверженных риску или наиболее пострадавших от возобновления эпидемии?" - пишет журналист Le Figaro Тристан Вэй.

"Вспомним, что ношение маски само по себе не представляет никакой опасности, вопреки тому, что иногда утверждают некоторые ограниченные антимасочники. Очевидно, что вдыхание собственного углекислого газа не имеет никаких последствий: медработники, которые постоянно носят средства защиты, могут это подтвердить. Что касается заражения путем прикосновения к своей маске, то речь идет о ложном аргументе, который, к сожалению, долгие недели отстаивало правительство в попытке оправдать свое пустословие, когда необходимо было скрыть нехватку масок...", - комментирует Вэй.

"В идеале, конечно, лучше не притрагиваться к маске, не использовать ее повторно и т. д. Но в сегодняшнем контексте главная польза маски заключается не столько в том, чтобы защититься от брызг слюны других людей, сколько в защите других от собственных капель слюны", - говорится в статье.

"(...) В свете этих различных установок можно подытожить ситуацию с чисто научной точки зрения: в худшем случае, ношение маски ничего не даст. Пусть в помещении оно окажется более эффективным, чем на открытом воздухе, но в любом случае, одинаково сложно указать точный показатель его эффективности. Другими словами, ученые пока не могут количественно оценить его ожидаемую коллективную выгоду. Точно так же невозможно количественно оценить физический и психологический дискомфорт от ношения маски", - пишет Le Figaro.

"В этом контексте решение обязательно должно быть политическим. Следует ли прикрыться принципом предосторожности, который в данном случае можно свести к высказыванию "лучше делать слишком много, чем недостаточно"? Такой выбор сделал Эммануэль Макрон, предписав в конце июля ношение масок во всех закрытых общественных местах", - отмечает газета.

"(...) Теперь вопрос заключается в том, стоит идти ли дальше и предписывать ношение маски на открытом воздухе, рискуя спровоцировать неприятие со стороны населения. В департаменте Майен решение сделать ношение маски обязательным в 69 муниципалитетах, похоже, не вызвало резкого возмущения", - резюмирует Тристан Вэй.