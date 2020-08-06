Первые голоса и первые фальсификации в Белоруссии

"(...) Президентские выборы в Белоруссии официально состоятся в воскресенье, но фальсификации уже начались. Положение о выборах предусматривает пятидневный период досрочного голосования (который продлится в этом году с 4 по 8 августа) и предоставляет спорному президенту Александру Лукашенко первую возможность добиться нужных для него результатов", - пишет журналистка Liberation Нелли Дидло.

"Фальсификации являются достоверным фактом в Белоруссии, на что указывают наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на каждых выборах. Досрочное голосование, составляющее от 35% до 40% избирательных голосов, особенно проблематично. Урны для голосования всю ночь стоят на избирательном участке, это открывает дверь для фальсификаций", - указывает Юлия Шукан, преподаватель славистики в университете Париж-Нантер.

"Во вторник, в первый день досрочного голосования, независимые наблюдатели отметили 2056 нарушений положения о выборах, при этом делается все возможное, чтобы держать их на расстоянии от урн для голосования. Юлии Артисюковой, аккредитованному наблюдателю в Новополоцке, городе средних размеров на севере страны, отказали в доступе на ее избирательный участок. "Число наблюдателей на избирательном участке было сокращено до трех человек, официально для того, чтобы ограничить распространение Covid, несмотря на то, что Лукашенко всегда высмеивал вирус. Допускаются только те, кто поддерживает правительство", - поясняет она.

"(...) Аналогичные случаи фиксируются по всей стране. Независимые наблюдатели, лишенные доступа на избирательные участки усилиями полиции или членов избирательной комиссии, вынуждены наблюдать за голосованием из окон или просто определять на глаз наплыв избирателей. Их первые цифры свидетельствуют о явке в два-четыре раза ниже той, о которой сообщают власти. А в отсутствие международных наблюдателей - ОБСЕ отказалась от отправки своих наблюдателей из-за отсутствия приглашения со стороны Минска, россияне также отозвали своих наблюдателей в начале этой недели после напряженности, вызванной арестом людей, которых представили как российских наемнико - их отчеты окажутся единственными", - комментирует автор статьи.

"Проблему представляет и подсчет голосов, причем на нескольких уровнях. Люди, выбранные для подсчета голосов на избирательных участках, вовлечены в отношения с властями, например, это могут быть директор школы и учителя. И, что самое главное, над центральной избирательной комиссией в течение двадцати лет осуществляет полный контроль один и тот же председатель", - поясняет Юлия Шукан. Для того, чтобы ограничить такую предвзятость, оппозиция, которая в течение нескольких недель организовывала крупномасштабные митинги, советует избирателям голосовать только в воскресенье, фотографировать свой бюллетень и регистрировать его на независимой платформе", - пишет Libération.

"(...) Расшевелившая страну мобилизация является беспрецедентной с конца 1990-х годов, но результат будет зависеть от ее способности вызвать раскол в элитах и в аппарате безопасности, который поддерживает Лукашенко. На данный момент я не испытываю ощущения, что они появляются, - отмечает Юлия Шукан. - Митинги оппозиции разрешены в рамках избирательной кампании, но после ее окончания их не будет. Риск репрессий возрастет, что может удержать граждан от выхода на улицы в знак протеста".