75 лет назад атомные бомбы превратили в пустыню Хиросиму и Нагасаки - но сегодня несколько стран региона заигрывают с ядерным оружием

"Пока ядерные державы снова наращивают свои вооружения, а Северная Корея разрабатывает ядерное оружие, в 75-ю годовщину бомбардировок, осуществленных США, Хиросима и Нагасаки не отказываются от своей миротворческой миссии, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - 6 августа сначала Хиросима вспоминает о своем уничтожении, через три дня - Нагасаки. Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ поясняет, какое значение имеет для него память: "С помощью рассказов выживших мы пытаемся сделать Нагасаки последним городом в мире, который пострадал от атомной бомбы".

"Однако скоро атомных бомб может стать в мире еще больше", - отмечает журналист Мартин Келлинг.

"Точно ко дню памяти доклад ООН констатировал, что Северная Корея по-прежнему делает успехи в уменьшении размера ядерного оружия и улучшении ракет. А Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, с предостережением говорит, что, возможно, ужас ядерных взрывов кажется далеким, "но сегодня риск применения ядерного оружия снова велик".

"По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, девять существующих ядерных держав не только обладают примерно 13 400 ядерных боеголовок, но и модернизируют свои арсеналы или разрабатывают еще более мощные бомбы и усовершенствованные ракеты. "Это гонка вооружений, и это внушает опасения", - говорит Маурер".

"Одновременно растет опасность, что число стран, владеющих атомными бомбами, увеличится", - отмечает издание.

"Северная Корея наращивает ядерные вооружения, внешняя политика Китая агрессивна, а американский президент Дональд Трамп критически относится к альянсам. Поэтому эксперты считают, что Южная Корея и даже Япония, восточноазиатские союзники США, не имеющие атомного оружия, могут пойти на "фаустову сделку" с ядерным чистилищным огнем".

"В настоящий момент вероятность эффекта домино в наращивании ядерных вооружений в Восточной Азии "достаточно мала", считает Ким Дуйеон, эксперт по Северо-Восточной Азии и ядерной политике из Международной кризисной группы. "Но развитие ситуации зависит от будущих возможностей Северной Кореи и реакции соседних стран", - говорит она. Пока Южная Корея и Япония не отвечали стремительным вооружением на неожиданно быстрое развитие ядерного и ракетного арсенала Северной Кореи. "Потому что США гарантируют обеим странам ядерное сдерживание, направленное против атак", - поясняет Ким. И именно это грозит стать проблемой при Дональде Трампе", - указывает издание.

"Не секрет, что Трамп предпочел бы вывести из Южной Кореи 28,5 тыс. размещенных там американских солдат. Но именно этот небольшой контингент считается большой гарантией того, что в случае нападения Севера США действительно защитят Южную Корею".

"Если Южная Корея потеряет веру в США или же Япония начнет вооружаться ядерным оружием, пока небольшой лагерь сторонников ядерного вооружения Южной Кореи может вырасти вплоть до левого лагеря, говорит, предостерегая, эксперт Ким".

"Даже Япония, единственная страна, которой пришлось пережить ядерные удары, не имеет 100-процентного иммунитета к ядерному вирусу", - отмечает автор статьи. Несмотря на то, что по сей день действуют "три неядерных принципа", которые гласят, что страна не будет производить, иметь и допускать на свою территорию ядерное оружие, и огромное большинство населения выступает против наращивания вооружений, "эксперты считают страну "латентной ядерной державой", говорит Ким. Ведь у страны, возможно, отсутствует желание вооружаться ядерным оружием, но не технологические возможности", говорится в статье.

Япония, пишет издание, обладает достаточными запасами плутония для производства тысяч атомных бомб и к тому же имеет пока не введенный в эксплуатацию завод по переработке отработавшего ядерного топлива.

"Официально правительство объясняет это желанием обеспечить энергобезопасность страны, которая пока почти полностью зависит от импорта энергии. "Но некоторые политики аргументируют, что технологические мощности нужны Японии для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность производить ядерное оружие", - говорит Тацудзиро Судзуки из Университета Нагасаки (...)".

К тому же Япония хорошо подготовлена и в сфере ракетной техники, разрабатывая ракеты как на твердом, так и на жидком топливе. "Это политический проект, - поясняет эксперт по космическому пространству и безопасности Кадзуто Судзуки из Университета Хоккайдо. - Ракеты на твердом топливе крайне важны для военных целей".

"Также и Южная Корея после многолетних переговоров добилась от США разрешения на разработку ракет на твердом топливе - разумеется, для космонавтики".

Тем временем мэр Нагасаки Тауэ пытается распространить свою версию мира. "В качестве первого шага он предлагает создание в Северо-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, в которой Северная Корея откажется от ядерного оружия, а Южная Корея и Япония от ядерного защитного щита США. У Тауэ также есть предложение о том, как это можно реализовать. "Идея в том, чтобы Китай, США и Россия гарантировали трем свободным от ядерного оружия странам, что не применят в отношении них ядерное оружие".

"Однако спустя 75 лет после сброса атомных бомб на Японию ситуация скорее выглядит так, будто риски новых Хиросимы и Нагасаки снова растут", - заключает Neue Zürcher Zeitung.