Пришло время пересмотреть нашу политику в отношении России

Глобальная пандемия Covid-19 и связанный с ней серьезный мировой экономический спад, вместо того чтобы способствовать сотрудничеству, только усилили нынешнюю нисходящую траекторию", - пишут 103 американских эксперта по внешней политике в открытом письме, которое публикует издание Politico . "Между тем огромные вызовы миру и нашему благополучию, которые требуют американо-российского сотрудничества, в том числе по экзистенциальным угрозам ядерной войны и изменения климата, остаются без внимания. Поскольку ставки настолько высоки, как в рисках, которые они влекут за собой, так и в связанных с ними затратах, мы считаем, что тщательный, беспристрастный анализ и изменение нашего текущего курса являются императивом", - указывают они. По их мнению, Россия "(...) оспаривает нашу роль глобального лидера и мировой порядок, который мы помогли построить, вмешивается в нашу внутреннюю политику, чтобы обострить разногласия и запятнать нашу демократическую репутацию. В лучшем случае, наши отношения останутся смесью соперничества и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между ними". "С этой целью мы предлагаем шесть общих рекомендаций для политики США", - пишут эксперты, конкретизируя: "Сначала мы должны найти способ эффективно бороться с вмешательством России в выборы в США и, что наиболее важно, заблокировать любые попытки подорвать процесс голосования. (...) Однако мы должны также вовлечь Россию в переговоры (...),сосредоточив внимание на способностях каждой стороны нанести большой ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны. Нет никакого смысла в том, чтобы две страны, обладающие властью уничтожить друг друга и за 30 минут положить конец цивилизации, какой мы ее знаем, не имели полностью функционирующих дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые правительственные контакты были прерваны, консульства закрылись, а штат посольств резко сократился. Слишком часто мы ошибочно считаем дипломатические контакты вознаграждением за хорошее поведение, но они направлены на продвижение наших интересов и передачу жестких сообщений. Они нужны нам как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму недопонимания и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом". Авторы письма полагают, что стратегическая позиция США должна заключаться в "(...) сбалансированной приверженности сдерживанию и разрядке. Таким образом, поддерживая нашу оборону, мы также должны вовлечь Россию в серьезный и постоянный стратегический диалог, направленный на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности и в то же время сосредоточенный на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны". Они полагают, что имеется настоятельная необходимость восстановления американо-российского лидерства в управлении ядерным миром, что, включает "(...) продление срока действия Договора СНВ-III и быстрый переход к следующему этапу контроля над вооружениями для укрепления ядерной стабильности, тщательно адаптированного к миру со множеством ядерных игроков". Кроме того, есть и "настоятельная необходимость сделать более безопасным и стабильным военное противостояние, которое проходит через самые нестабильные регионы Европы, от Балтики до Черного моря", а это включает "(...) работу над сохранением существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, и Венский документ от 2011 года, а также и создание новых мер доверия". "Успех американо-китайской политики в немалой степени будет зависеть от того, допускает ли состояние отношений между США и Россией трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам, - говорится в письме. - Наша текущая политика подкрепляет готовность России поддерживать наименее конструктивные аспекты американской политики Китая. Добиться сдвига в противоположном направлении будет непросто, но это должно быть нашей целью". Говоря о важных вопросах, в которых интересы США и России "находятся в настоящем конфликте, таких как Украина и Сирия", эксперты считают, что "США должны оставаться твердыми в отношении принципов, разделяемых нашими союзниками и имеющих решающее значение для справедливого исхода", однако "больше внимания следует уделять кумулятивному эффекту, который взвешенные и поэтапные шаги вперед могут оказать на отношения в целом (...). Американские санкции в отношении России, по мнению авторов публикации, "должны быть продуманно целенаправленными и использоваться в сочетании с другими элементами национальной власти, особенно с дипломатией". "Неуклонное накопление санкций, утвержденных Конгрессом в качестве наказания за действия России в Крыму и восточной Украине, за отравление в Солсбери, нарушения Договора о РСМД и вмешательство в выборы, уменьшают любые побуждения, которые могут возникнуть у Москвы для изменения курса, поскольку она считает эти санкции постоянными, - уверяют они. - Нам необходимо восстановить гибкость нашего режима санкций, сосредоточив внимание на целевых санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, которые содействуют переговорам к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов, включая наглядные усилия России по прекращению вмешательства в наш избирательный процесс. Для этого потребуется политическая воля как со стороны Белого дома, так и со стороны Конгресса". "В конечном итоге реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в стратегических рамках, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник, даже если он будет настроен более демократически, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Строить американскую политику на предположении, что мы можем и должны изменить эти рамки, ошибочно. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики. Мы должны строить отношения с такой Россией, какая она есть, а не с той, какой мы хотим, чтобы она была, полностью используя наши сильные стороны, но оставаясь открытыми для дипломатии. Сосредоточившись на этом, мы можем как справиться с проблемой, которую представляет Россия, так и попытаться вывести наши отношения на более конструктивный путь. Неспособность сделать это обернется слишком высокой ценой", - заключают авторы публикации. Подписавшие открытое письмо: Роуз Геттемюллер, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности в 2014-2016 гг. Томас Грэм, старший директор по России в аппарате Совета национальной безопасности США в2004-07 гг. Фиона Хилл, старший директор по европейским и российским делам в аппарате Совета национальной безопасности США в 2017-19 гг. Джон Хантсман-младший, посол США в России в 2017-19 гг. Роберт Легволд, Колумбийский университет Томас Пикеринг, посол США в России, в 1993-96 гг. *** Джордж Шульц, государственный секретарь США в 1982-89 гг. Уильям Перри, министр обороны, США в 1994-97 гг. Эрнест Мониз, министр энергетики США в 2013-17 гг., Nuclear Threat Initiative Сэм Нанн, сенатор США в 1972-97 гг., Nuclear Threat Initiative Гэри Харт, сенатор США в 1975-87 гг. Джон Хэмри, заместитель министра обороны США в 1997-2000 гг. Джон Маклафлин, заместитель директора и исполняющий обязанности директора ЦРУ в 2000-04 гг., Школа перспективных международных исследований Джонса Хопкинса Джеймс Коллинз, посол США в России в 1998-2001 гг. Джон Бейерли, посол США в России в 2008-2012 гг. Меган О?Салливан, заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам Ирака и Афганистана, аппарат Совета национальной безопасности, 2005-2007 гг., Гарвардская школа Кеннеди Ричард Берт, помощник государственного секретаря США по Европе и Канаде в 1983-1985 гг., Global Zero Томас Кантримэн, помощник государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения, 2011-2017 гг. Дж. Стэплтон Рой, помощник государственного секретаря США по разведке и исследованиям в1999-2000 гг., Институт Киссинджера по изучению Китая и США, Центр Уилсона Джозеф Най, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности в 1994-1995 гг., Гарвардский университет Грэм Эллисон, помощник министра обороны США по политике и планированию в 1993-94 гг., Гарвардская школа Кеннеди Генерал (в отставке) Чарльз Бойд, заместитель главнокомандующего, Европейское командование ВС США, 1992-1995 гг., Center for the National Interest Джордж Биби, бывший директор отдела анализа России, ЦРУ Марк Бейсинджер, Принстонский университет Ричард Беттс, Колумбийский университет Койт Блэкер, старший директор по делам России, Украины и Евразии, Совет национальной безопасности США, 1995-96 гг., Стэндфордский университет Барри Блехман, Центр Стимсона Ян Бреммер, Eurasia Group Джордж Бреслауэр, Калифорнийский университет в Беркли Эдмунд Браун-младший, губернатор Калифорнии, 1975-1983, 2011-2019 гг., Bulletin of Atomic Scientists Ларри Колдуэлл, Западный колледж Сэмюэл Чэрэп, старший советник помощника государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, 2011-2012 гг. Питер Клемент, Колумбийский университет, Школа международных и общественных отношений Тимоти Колтон, Гарвардский университет Кейт Дарден, Американский университет Джилл Догерти, Джорджтаунский университет Дэниел Дрезнер, Школа права и дипломатии Флетчера Глория Даффи, заместитель помощника министра обороны США, 1993-95 Сьюзан Эллиотт, Национальный комитет по внешней политике США Роберт Дэвид Инглиш, Университет Южной Калифорнии Брайан Финлей, Центр Стимсона Розмари Форсайт, директор по делам России, Украины и Евразии в аппарате Совета национальной безопасности США в 1993-1995 гг. Нэнси Галлахер, Университет Мэриленда Джеймс Гольдгейер, Американский университет Танэ Густафсон, Джорджтаунский университет Шейла Гвэлтни, посол США (в отставке) Зигфрид Хеккер, Стэндфордский университет Мартин Хеллман, Стэндфордский университет Ричард Хогланд, Caspian Policy Center Дэвид Холлоуэй, Стэндфордский Университет Арнольд Хорелик, Корпорация RAND Эдвард Иффт, заместитель директора Управления инспекций на местах, США, 1991-98 гг., Стэндфордский университет Роберт Джервис, Колумбийский университет Ян Х. Калицки, Центр Вудро Вильсона Майкл Киммейдж, Католический университет Америки Майкл Крепон, Центр Стимсона Джордж Крол, посол США (в отставке) Чарльз Купчан, специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности в 2014-2017 гг., Джорджтаунский университет Клифф Купчан, Eurasia Group Мелвин Леффлер, Университет Вирджинии Уильям Люерс, посол США (в отставке) Аллен Линч, Университет Вирджинии Эйлин Маллой, посол США (в отставке) Стивен Манн, посол США (в отставке) Джессика Мэтьюз, Фонд Карнеги за международный мир Ричард Х. Мацке, бывший член совета директоров (Chevron, PetroChina и Лукойл) Джон Дж. Мирсхаймер, Чикагский университет Марк Медиш, старший директор по делам России, Украины и Евразии в аппарате Совета национальной безопасности США в 2000-2001 гг. Раджан Менон, Городской колледж Нью-Йорка / Городской университет Нью-Йорка Ричард Майлз, посол США (в отставке) Крис Миллер, Школа Флетчера Мэтью Мюррей, Колумбийский университет Аллан Мастард, посол США (в отставке) Ларри К. Нэппер, Техасский механико-сельскохозяйственный университет Майкл Оппенгеймер, Нью-Йоркский университет Брюс Пэрротт, Школа перспективных международных исследований Джона Хопкинса Питер Петтибоун, Pettibone International ADR LLC Стивен Пайфер, старший директор по России, Украине и Евразии в аппарате Совета национальной безопасности США в 1996-97 гг., Стэндфордский Университет Пол Пиллар, Джорджтаунский университет Барри Поузен, Массачусетский технологический институт Уильям Поттер, Институт международных исследований Миддлбери в Монтерее Джон Пернелл, посол США (в отставке) Брэд Робертс, заместитель помощника министра обороны США по ядерной и оборонной политике, 2009-2013 гг. Синтия Робертс, Хантер-колледж, Городской университет Нью-Йорка Мэтью Рожански, Институт Кеннана Джоан Ролфинг, Nuclear Threat Initiative Линн Рустен, старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению, аппарат Совета национальной безопасности США, 2012-2014 гг., Nuclear Threat Initiative Скотт Саган, Стэндфордский университет Джеффри Шейфер, Национальный комитет по внешней политике США Димитри Саймс, Center for the National Interest Кристофер Смарт, старший директор по международной экономике, торговле и инвестициям, аппарат Совета национальной безопасности США, 2013-2015 гг. Джек Снайдер, Колумбийский университет Дж. Эндрю Спиндлер, Волонтерский корпус финансовых услуг Адам Сталберг, Технологический институт Джорджии Рональд Суни, Университет Мичигана Дэниел Трейсман, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Анна Васильева, Институт международных исследований Миддлбери в Монтерее Стивен Уолт, Гарвардский университет Джон Уолфстхэл, старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению, аппарат Совета национальной безопасности США, 2014-2017 гг., Global Zero Кеннет Яловиц, посол США (в отставке) Стивен М. Янг, посол США (в отставке) Дональд Загория, Национальный комитет по внешней политике США Питер Цвак, бригадный генерал (в отставке), Институт Кеннана Politico отдельно указывает, что все подписавшие письмо действуют от своего имени, и организации, к которым они принадлежат, указаны исключительно для идентификации и не подразумевают, что эти институты поддерживают содержание письма. Источник: Politico



