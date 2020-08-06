Так аммиачная селитра попала в порт Бейрута

"Аммиачная селитра стала причиной взрывов в Бейруте? По информации Der Spiegel, большое количество химиката уже с 2015 года хранилось на почти незащищенном складе. Ходатайства об избавлении от опасного груза игнорировались".

"Еще в октябре 2013 года грузовое судно Rhosus следовало в Средиземном море под молдавским флагом из Грузии в Мозамбик с 2750 тоннами высоковзрывчатой аммиачной селитры на борту. Это вещество используется для производства удобрений и взрывчатки", - пишет издание.

"Предположительно из-за механической поломки Rhosus причалил к порту Бейрута. Согласно отчету мониторинговой службы FleetMon от июля 2014 года, судно было задержано в Бейруте. Экипажу, состоявшему из четырех человек - одного россиянина и трех украинцев, - было запрещено покидать корабль. Никто не считал себя ответственным за то, чтобы снять с мели "плавучую бомбу": владелец судна, россиянин, проживающий на Кипре, "не общается, не отправляет зарплаты, не оказывает поддержки", сообщала тогда служба FleetMon. Владелец груза отказался его забирать. Но и ливанские власти не предпринимали ничего, чтобы дать Rhosus возможность снова покинуть порт. После продолжительного правового спора экипажу разрешили уехать, судьба судна неизвестна", - говорится в статье.

"В 2015 году груз был выгружен на берег: на тот самый 12-й склад, который во вторник сначала загорелся, а затем стал эпицентром мощного взрыва. Склад был не особенно защищен и оснащен кондиционерами, как это предусматривают стандарты безопасности по хранению нитрата аммония в других странах".

"Почему груз не переместили в другое место? - задается вопросом издание. - Согласно недатированной служебной записке, предположительно от администрации порта, в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах подавались заявления о том, чтобы вывести особо опасный груз с территории порта, "либо отправить его обратно отправителю, либо предпринять необходимые шаги для его продажи ливанской компании, специализирующейся на производстве взрывчатки".

"Ничего из этого сделано не было. Пока не стало слишком поздно", - констатирует Der Spiegel.

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