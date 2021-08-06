Клинические, вирусологические и серологические характеристики поствакцинальных инфекций, вызванных вариантом Дельта Covid-19

"В исследовании, проведенном сингапурскими учеными, впервые представлены вирусологические и серологические данные о поствакцинальных инфекциях, связанных с вариантом Дельта. Результаты исследования были опубликованы 31 июля 2021 года на сайте предварительной публикации medRxiv. В частности, получается, что вакцинация сопровождается более быстрым снижением вирусной нагрузки по сравнению с невакцинированными людьми, меньшим количеством симптомов и лучшим клиническим прогнозом", - пишет медицинский журналист Марк Гозлан в Le Monde.

(...) "По Ин Чиа, Барнаби Эдвард Янг и их коллеги из Национального центра инфекционных заболеваний в Сингапуре провели многоцентровое исследование пациентов, получивших вакцину с РНК-мессенджером и впоследствии госпитализированных с заражением вариантом Дельта SARS-CoV-2", - говорится в статье.

"Эти пациенты в возрасте старше 18 лет были госпитализированы в пять больниц островного государства в период с 1 апреля по 14 июня 2021 г. В этом исследовании поствакцинальная инфекция (прорывная инфекция) характеризовалась симптомами Covid-19 (подтвержденного ПЦР-тестом) или первым положительным тестом на SARS-CoV-2 в течение 14 дней после второй дозы вакцины", - указывает автор статьи.

"Всего в пяти больницах было выявлено 218 человек с инфекцией, вызываемой вариантом Дельта (бывший "индийский" вариант B.1.617.2). Из них 84 получили вакцину с матричной РНК, 71 из них прошли полный цикл вакцинации и соответствовали критериям, определенным для того, чтобы считаться носителями поствакцинальной инфекции".

"Исследователи сравнили клинические характеристики, а также вирусологическую и серологическую кинетику у 71 полностью вакцинированного пациента и 130 невакцинированных лиц, принадлежащих ретроспективной когорте и зараженных вариантом Дельта", - отмечает Гозлан.

(...) "Несмотря на то, что пациенты с поствакцинальной инфекцией были значительно старше (средний возраст 56 лет), чем невакцинированные (средний возраст 39 лет), их риск развития тяжелой формы Covid-19, требующей кислородной терапии, был значительно ниже, чем у непривитых", - пишет Le Monde.

"Важно отметить, что у пациентов с поствакцинальной инфекцией вероятность бессимптомного протекания (28%) была значительно выше, чем у невакцинированных пациентов (9%). А также когда у вакцинированных были симптомы, их было меньше, чем у невакцинированных", - продолжает издание.

(...) "По сравнению с вакцинированными (21%) большая часть невакцинированных пациентов (53%) заболела пневмонией, нуждалась в кислородной терапии (2% по сравнению с 20%) или была госпитализирована в реанимацию (0% по сравнению с 5%). Среди 71 вакцинированного пациента, у которого развилась поствакцинальная инфекция, ни один пациент не умер. Из 130 непривитых пациентов двое умерли", - передает журналист.

"(...) В вирусологическом плане, вирусную нагрузку косвенно оценивали по величине Ct (Cycle Threshold). (...) Другими словами, чем выше значение Ct, тем меньше вируса в анализируемой пробе", - поясняет он.

"(...) Авторы сообщают, что значения Ct при постановке диагноза были схожими у пациентов в вакцинированной (18,8) и невакцинированной (19,2) группах. И наоборот, ослабление Ct было более быстрым у полностью вакцинированных, чем у невакцинированных пациентов. Другими словами, снижение вирусной нагрузки происходило быстрее", - говорится в статье.

(...) "Серологические данные относятся к 69 полностью вакцинированным и 54 невакцинированным пациентам. В то время как антитела к спайковому белку (анти-S) были обнаружены у всех вакцинированных (100%), такие антитела имели только 7 из 45 невакцинированных (16%)", - отмечается в публикации.

(...) "В Сингапуре, как отмечают авторы статьи, все пациенты с лихорадкой или респираторными симптомами, а также все контактные лица с подтвержденными случаями и все путешественники, прибывающие в страну, проходят обследование с помощью ПЦР-тестов на SARS-CoV-2. Обо всех случаях сообщают в Министерство здравоохранения и всех помещают в больницу для обследования. "Таким образом, наша когорта госпитализированных пациентов представляет весь спектр тяжести инфекций COVID-19 и предоставляет детальные данные даже для легких и симптоматических форм поствакцинальных инфекций, что дало нам возможность проанализировать вирусологическую и серологическую кинетику этих пациентов", - заявляют они. И делают вывод о том, что "факт обнаружения меньшей тяжести у вакцинированных лиц с поствакцинальной инфекцией обнадеживает" и подтверждает данные, полученные другими группами. Действительно, подавляющее большинство этих прорывных инфекций имеют умеренную интенсивность или даже бессимптомны, что приводит к госпитализации и смерти только в 10% и 2% случаев соответственно", - пишет Le Monde.

"(...) А как насчет клинических характеристик пациентов, которые полностью вакцинированы и, тем не менее, инфицированы SARS-CoV-2 в целом?" - задумывается Марк Гозлан.

"Израильские исследователи провели ретроспективное когортное исследование в 17 больницах, чтобы побольше узнать о полностью вакцинированных пациентах, которых пришлось госпитализировать после развития Covid-19 более чем через 7 дней после получения второй дозы вакцины Pfizer-BioNtech", - говорится в статье.

(...) "Это многоцентровое исследование, доступное на сайте предварительной публикации medRxiv, провели Тал Брош-Нисимов и его коллеги из университетской больницы Самсон Ассута в Ашдоде. В нем приняли участие 152 пациента, госпитализированных в отделение Covid, "что составляет половину полностью вакцинированных госпитализированных пациентов в Израиле", указывают авторы. По данным Министерства здравоохранения, в Израиле 397 полностью вакцинированных пациентов госпитализированы по поводу Covid-19 (подтверждено положительным тестом на SARS-CoV-2). Из них 234 человека имеют тяжелую форму заболевания, 90 умерли", - передает журналист.

(...) "Большинство пациентов (70%) составляли мужчины, средний возраст которых составлял 71 год (от 22 до 98 лет). (...) Следует отметить, что эта когорта характеризовалась высоким уровнем сопутствующих заболеваний, предрасполагающих к тяжелой форме Covid-19, таких как артериальная гипертензия (108 из 152 пациентов, 71%), диабет (48%), сердечная недостаточность (24%), хронические почечные и легочные патологии (по 24% в каждой из этих категорий), деменция (19%), рак (24%). Только шесть пациентов (4%) не имели ранее существовавшей патологии", - подчеркивает Гозлан.

"Кроме того, 60 из 152 пациентов (40%) имели ослабленный иммунитет (лечение кортикостероидами, химиотерапия, трансплантация органов, иммуносупрессивное лечение антителами к CD20). Известно, что субъекты с иммуносупрессией хуже других реагируют на вакцинацию", - продолжает он.

"Столь высокий уровень сопутствующих заболеваний может быть связан с более низкой эффективностью вакцины. Кроме того, поствакцинальная инфекция способна усугубить уже существующие патологии".

"Неблагоприятный клинический исход наблюдался у 38 из 152 пациентов, включенных в исследование. 34 человека умерли, уровень смертности составил 22%, что сопоставимо со смертностью невакцинированных людей, госпитализированных из-за Covid-19", - пишет Le Monde.

(...) "Таким образом, это исследование показывает, что тяжелая форма Covid-19, связанная с высокой смертностью, "все еще может встречаться у небольшого меньшинства" полностью вакцинированных пожилых людей, страдающих несколькими сопутствующими заболеваниями, настаивают авторы. Они считают, что для повышения защиты таких людей от вируса важно, чтобы те продолжали строго соблюдать барьерные жесты или, возможно, воспользовались ревакцинацией. В любом случае, "лучшая косвенная защита для этих уязвимых людей - массовая вакцинация", - заключают авторы.

"А как насчет Франции? Слим Фурати и его коллеги по инфекционным заболеваниям из университетской больницы Безансона в мае 2021 года в журнале Clinical Infectious Diseases сообщили о том, что прививка вакциной Pfizer-BioNTech не предотвратила возникновение эпидемической вспышки из-за варианта Бета ("южноафриканский") в доме престарелых в департаменте Юра. Несмотря на то, что все непривитые жильцы (5 из 5) заразились, только половина из тех, кто получил вакцину (13 из 26), заболела поствакцинальной инфекцией. Из 13 вакцинированных пациентов только у 2 развилась тяжелая форма, по сравнению с 4 из 5 невакцинированных. Вирусная нагрузка, оцененная по значениям Ct, была значительно выше у невакцинированных жильцов, чем у вакцинированных", - отмечает Марк Гозлан.

(...) "Карин Лакомб, глава отделения инфекционных и тропических заболеваний парижской больницы Сент- Антуан, заявила в четверг 5 августа на France Inter: "В реанимации всех больниц есть дважды вакцинированные люди, у которых постоянно прослеживается один и тот же профиль. Это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, вызывающими декомпенсацию, или люди с ослабленным иммунитетом, которые были вакцинированы дважды или даже трижды и у которых, к сожалению, не выработалась иммунная защита".