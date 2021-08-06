С любовью из Крыма: поездка в показательный край Владимира Путина

(...) "Прошло семь лет с тех пор, как судьба Крыма повернулась в другую сторону, что привело к сдвигу в отношениях между Москвой и Западом. "Аннексированный" для одних, "воссоединенный" с родиной-матерью для других полуостров, принадлежавший Украине, был присоединен к России в марте 2014 года. Позиции остались неподвижными, однако реальность этой территории с грандиозными ландшафтами неумолимо меняется, а вместе с ней и жизнь крымчан", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Крыму Бенуа Виткин.

"Для Москвы этот полуостров является чем-то большим, чем просто клочком земли: он должен стать витриной России-завоевательницы. В конце июня мы вылетаем из Москвы, совершаем посадку в Анапе, на "материке", где начинается новый и знаковый Крымский мост", - говорится в статье.

(...) "Владимир Путин торжественно открыл 19-километровый Крымский мост 15 мая 2018 года, проехав во главе армады новеньких грузовиков "Камаз". Спустя полтора года был открыт железнодорожный участок. Технический подвиг, исторический успех, постоянно твердило телевидение, и 59-летний дальнобойщик Сергей Петрович все подтверждает. Если не считать манеры президента вести автомобиль: "Это было похоже на обезьяну с автоматом Калашникова, с его резкими поворотами рулевого колеса!"

"Сооружение, предназначенное для геополитических и практических целей, обошлось в 3 млрд долларов. Но для Крыма ничего на жалко. С 2014 года оторванная от Украины территория превратилась в витрину российских амбиций. А любовь родины-матери измеряется прежде всего звонкими монетами и твердой валютой. И мост стал ее знаменем", - отмечает Виткин.

(...) "Загадкой для Сергея Петровича, как и для 2,3 млн крымчан остается то, что цены на основные продукты остаются такими высокими. Конструкция моста, облегчающая их доставку, должна была бы их опустить, но этого не произошло. Крымчане продолжают платить за фрукты, овощи или бутылки Фанты по московским ценам, намного превышающим цены в остальной части страны", - указывает автор статьи.

"Проехав через мост, мы оказываемся в Керчи. С точки зрения Украины и международного права, мы только что незаконно проникли на территорию Украины. Но, по мнению главы городских музеев Людмилы Умрихиной, мы входим в "самый старый город России". (...) Людмила Умрихина с пылом напоминает нам об этом и повторяет, как мантру, что "Крым всегда был русским". Как бы в поддержку ее слов на выезде из города на виду у всех размещена военная база, в небо развернуты системы ПВО", - описывает журналист.

(...) "За семь лет Москва потратила на Крым почти 30 млрд евро, что эквивалентно трети бюджета на образование для всей России за тот же период. Бюджет полуострова на 70% субсидируется Москвой. Лучше обстоят дела только в республиках Кавказа. Или хуже. По-своему Крым является не менее сложной территорией. Если его жители начнут жаловаться, то последствия окажутся разрушительными как в России, так и за рубежом, - пишет Le Monde. - Так что регион пользуется беспрецедентным вниманием. Первыми в выигрыше оказываются госслужащие и пенсионеры. Для остальных ситуация более контрастная. В Керчи один сотрудник частной рекламной компании сказал нам, что ему пришлось отказаться от плана покупки квартиры: "Кроме автомобилей, выросли все цены. И вы уже не смотрите на цвет денег".

(...) "Сектор туризма на сегодняшний день является наиболее важным для местной экономики. В аэропорту Симферополя, столицы Крыма, не прекращаются ротации. Россиянам субсидируют авиабилеты, приглашая их приехать и посмотреть на великую работу своего президента. Не хватает только иностранцев", - замечает журналист.

(...) История "Массандры" очень русская, она тесно связана с императорским двором, который любил сладкие вина, производимые в поместье, мадеру и херес. В 2015 году Владимир Путин откупорил для своего друга бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони бутылку 1775 года", - говорится в статье.

(...) "В декабре 2020 года "Массандра" и 11 тысяч гектаров прилегающих земель перешли под контроль компании, принадлежащей бизнесмену Юрию Ковальчуку через дочернюю структуру его банка "Россия". Цена, уплаченная Автономной Республике Крым этим олигархом, очень близким к Владимиру Путину с 1990-х годов, составляет 5,3 млрд рублей (61 млн евро)", - сообщает автор публикации.

(...) "Говорят, что Юрию Ковальчуку принадлежат как минимум три других престижных винодельни и 40% аэропорта Симферополя. Он также стоит за выкупом дачи, которую в свое время приписывали бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, отстраненному от власти в 2014 году за... присвоение богатства страны".

"Аркадий Ротенберг, другой друг детства президента, приобрел несколько санаториев и земельный участок на побережье, а также компанию "Крымтелеком". Он же выиграл тендер на строительство моста. Перед нашим отъездом французский эксперт по постсоветскому пространству Анна Колин Лебедева предупредила нас: "Крым стал российским прежде всего благодаря его принципам действия, его включению в политические схемы и каналы распределения денег. Как и в других регионах, правителям предоставляется полная свобода действий для обогащения, а взамен они гарантируют контроль над регионом".

(...) "По мнению 49-летнего Александра Горного, "мечта" - это уверенность в участии в сказочном коллективном приключении. В тот день, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией на поспешном референдуме в марте 2014 года после вооруженного вмешательства, этот московский предприниматель выпил две бутылки коньяка. Чтобы отпраздновать "исправление исторической несправедливости", которая возникла из-за передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республике в 1954 году", - говорится в статье.

"Тогда он принял решение: направиться в Коктебель, который знал в качестве отдыхающего. Там он открыл новый бизнес - керамический завод по производству сувениров для туристов. В 2019 году, по последним данным, было подсчитано, что 150 тыс. россиян переселились в Крым с его средиземноморским климатом. Этого достаточно, чтобы оказать давление на местную инфраструктуру и создать легкую напряженность в отношениях с населением, но, прежде всего, достаточно, чтобы повлиять на демографию полуострова. По мнению ООН, Москва сознательно меняет состав населения, делая передачу Украине еще более гипотетической", - анализирует Виткин.

"Александр Горный твердо верит в светлое будущее, но он также представляет собой хороший индикатор определенного разочарования, которое он раскрывает в своем широко читаемом блоге. В Коктебеле тоже есть винодельня, которую один высокий московский чиновник присвоил по смехотворно низкой цене. А еще есть незаконные постройки, которые продолжаются вдоль моря, охраняемые земли, захваченные застройщиками, бетонные здания, которые накладываются на те, что были построены в украинскую эпоху. От одной страны к другой практика не сильно изменилась, только пирог увеличился", - указывает издание.

(...) "Митрополит Климент из Храма Владимира и Ольги Киевского Патриархата в Симферополе не скрывает политического аспекта своей борьбы: "Большинство верующих против аннексии. Даже русские не признают то, как это было сделано, и то новое государство, которое пришло". Он советует им не говорить о политике "ради их же безопасности".

"(...) Храм Владимира и Ольги Киевского Патриархата в Симферополе, возможно, последнее место в Крыму, где можно услышать украинский язык. Этот язык на полуострове всегда был неосновным. И со временем Украина уходит. Чаще всего память о ней вызывает немного раздражения: она остается той хаотичной страной, влюбленной в беспорядочную свободу, с которой был пройден какой-то отрезок пути", - отмечает Бенуа Виткин

(...) "Если бы нам понадобилась витрина из витрин, то вот она - "Артек", мифическое название, легендарный сюжет. Воспоминания об этом пионерском лагере, основанном в 1925 году в туристическом городке Гурзуф, вызывают теплые чувства по всему бывшему СССР и за его пределами. (...) В украинский период это место пережило относительный упадок. Его постройки потрескались, и лагерь превратился в коммерческий объект. С 2014 года "Артек" под руководством государства вернулся к своему блеску: за 7 лет было вложено около 300 млн евро. На 216 гектарах только ультрасовременные здания, парки и сады, достойные звания роскошных отелей, бассейны, стадион, парусники...", - говорится в статье.

(...) "Здесь постоянно, летом и зимой, на срок до трех недель, размещаются около 3 500 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Речь идет не только об отдыхе, но и об образовании. Для их обучения в лагере установлено самое современное оборудование по всем направлениям, включая физику и медицину. В отличие от Украины, которая отправляла туда детей из неблагополучных семей, Россия решила восстановить советскую традицию, балуя своих наиболее многообещающих отпрысков. Во всех регионах страны отбирают и отправляют в "Артек" самых одаренных или наиболее вовлеченных в общественную жизнь учеников. Форма по-прежнему существует, но более расслабленная, чем в советские времена", - пишет Le Monde.

(...) "Это советское наследие, - поясняет Юрий Малышев, один из местных работников по связям с общественностью. - Идея в том, что лучшие дети должны иметь право на лучшее". В 1936 году французский писатель Андре Жид уже отмечал "аристократический" характер лагеря".

"Кстати, чему учат будущую элиту страны по поводу событий 2014 года? - задумывается автор статьи. - В "Артеке" есть свой музей, но его раздел "История Крыма в составе России" еще не готов. Однако его управляющий уже дает ответ, который, кажется, указывает на то, какова будет философия этого места: "В 1783 году Екатерина II присоединила Крым к России. Тогда противились татары. В 2014 году жители Крыма и Севастополя [формально отдельная административная единица] потребовали вернуть регион на родину. И татары снова выступили против и устроили блокаду Крыма".

(...)"В силу болезненной истории значительная часть 250 тыс. крымских татар выступила против аннексии 2014 года. В ответ против них была задействована государственная машина. "Цель - запугать всю общину", - сказал нам в Симферополе адвокат Эмиль Курбединов. - Из года в год мишенью становятся самые активные люди, все еще осмеливающиеся высказываться". Сам он дважды сидел в тюрьме, и власти безуспешно пытались лишить его статуса адвоката", - говорится в статье.

(...) "Севастополь, самый русский город на полуострове, основанный Екатериной II, осажденный в 1854 и 1941 годах, с любовью восстановленный Сталиным после 1945 года, вновь обрел свой блеск и стремится сделать его общеизвестным. В украинский период здесь находился как российский, так и украинский флот. Такое несоответствие принадлежит прошлому. По всей бухте, на фронтонах величественных официальных зданий, теперь в одиночестве развевается русский триколор", - указывает автор статьи.

"В конце июня здесь проводится "офицерский бал" - военно-светское городское мероприятие и символ славного возвращения России. Это также гламурный аспект милитаризации полуострова, где, как сообщается, Россия разместила от 30 тыс. до 35 тыс. военнослужащих. Летним вечером местные пары, а также специально прибывшие из Владивостока, Кронштадта или Балтийска, одна красивее и элегантнее другой, исполняют вальс под роскошным убранством на площади Михайловской батареи, в соответствии с хорошо отлаженной и заранее подготовленной хореографией. Добро пожаловать в XIX век, время беззаботности и русской воинской славы", - говорится далее.

(...) "В своем огороде Владимир Осипов кладет на землю топор, острием к небу. Все село Зерновое делает то же самое, и никто не знает, откуда это суеверие. Его цель: остановить дождь. Северная часть Крыма обычно сухая и пыльная, но в этом году ливни не прекращаются и грозят испортить посевы. Маленькие сладкие помидоры из сада являются слабым утешением. Парадоксально, но именно нехватка воды стала проблемой Крыма номер один, главным залогом его будущего", - отмечает издание.

(...) "Здесь, в северной степи, заканчивается наше путешествие, совсем недалеко от границы с Украиной. Это отдельный мир, вне времени. Место перехода, ставшее тупиком, настолько ограничены контакты с Киевом. Дома не русские и не украинские, они словно из глубины веков. Помимо присутствия российских пограничников, изменения минимальны. Но даже там Россия постаралась показать свое благодетельное присутствие. В селе Зерновом на несколько сотен душ построили новенький медицинский центр, что невообразимо в любом другом регионе России. "Вот только работать там некому, - грустно говорит Владимир Осипов. - Медсестра приходит раз в неделю. И неважно, что мы находимся 16 километрах от места, где добывают газ, у нас все равно нет газа!"

"Нарекания Владимира Осипова тем более весомы, что 60-летний мужчина - герой "воссоединения". В 2014 году он еще жил в Севастополе, где сделал карьеру в качестве инженера на судоремонтных верфях времен советского флота: "Тяжелая работа, в моей команде из 38 человек еще живы восемь...". В феврале он присоединился к народным ополченцам, которые держали блокпосты и ожидали вмешательства "украинских фашистов". За это он получил медаль "За возвращение Крыма". Но медалью сыт не будешь", - говорится в репортаже.

"Он получает пенсию в 15 тыс. рублей (175 евро) в месяц, но и не думает жаловаться: у властителя в Москве есть свои соображения. В случае необходимости Владимир Осипов продаст свои полевые угодья и вернется в Севастополь, в город, где он родился в семье греческого, армянского и русского происхождения. А пока он ни о чем не жалеет. "Я ожидал более конкретных изменений, - признается он. - Но на это нужно время. Зато сегодня мы живем в мире и безопасности".