Латинская Америка теряет терпение из-за задержек с поставками вакцины "Спутник V"

"(...) "Перебои со снабжением создают серьезные затруднения. Поскольку 12 стран Латинской Америки официально одобрили российскую вакцину "Спутник V", задержки с поставками начинают вызывать напряженность на субконтиненте. В письме, направленном российским властям в прошлом месяце, Аргентина - первая страна в регионе, получившая эту вакцину в декабре прошлого года, - призвала как можно скорее доставить второй компонент вакцины, пригрозив расторгнуть контракт, заключенный с поставщиком. В Гватемале такой шаг уже сделан: в конце июля правительство решило отменить 50% своего заказа на вакцину "Спутник V" из-за значительных задержек с поставками. Из 16 млн ожидаемых доз на конец июля страна получила менее 1 млн", - пишет журналист Les Echos Мехди Лаграри.

(...) "Критике за сроки доставки подвергается не только российская вакцина, но у нее есть особенность, которая несколько усложняет задачу: в отличие от других двухдозовых вакцин, составы ее первого и второго компонента неодинаковы, поэтому две дозы этой вакцины неразделимы", - поясняет автор статьи.

"Такая специфика приводит к противоречивым ситуациям, когда более молодая аудитория - и, следовательно, менее подверженная риску - может воспользоваться двумя дозами другой вакцины, одобренной страной, в то время как пожилые люди, имеющие приоритетное право, ждут своей второй инъекции "Спутника V" в течение нескольких месяцев. По данным газеты "AS", по состоянию на 21 июля в Буэнос-Айрес было поставлено 11,8 млн вакцин "Спутник V", но менее 2,5 млн из них предназначались для повторных доз", - говорится в статье.

"Перед лицом такой нехватки, несколько стран также решили увеличить время между двумя инъекциями с 21 дня до 90 дней. Аргентина, заручившись убедительными исследованиями, даже готовится вводить в качестве вторых доз вакцины AstraZeneca и Moderna людям, получившим первую инъекцию вакцины "Спутник V", - указывает издание.

(...) "Возникает неудобная ситуация как для России, стремящейся укрепить свое влияние в регионе, так и для заинтересованных стран, которые видели в вакцине "Спутник V" надежную и недорогую альтернативу западным вакцинам", - говорится далее.

(...) "В заявлении, опубликованном на официальном сайте вакцины "Спутник V", Россия всех успокаивает, утверждая, что задержки с доставкой второго компонента "будут полностью устранены в течение августа". Кроме того, Москва объявляет, что в сентябре производственные мощности будут удвоены благодаря партнерству с Институтом сыворотки Индии", - передает журналист.

"Одновременно с этим латиноамериканский субконтинент тоже намерен увеличить свои производственные мощности. Мексиканская государственная лаборатория Birmex, которая займется упаковкой продукта, должна в ближайшие дни получить разрешение от института имени Гамалеи на то, чтобы начать розлив, а аргентинская частная лаборатория Richmond планирует произвести 3 миллиона доз второго компонента вакцины "Спутник V" до конца месяца", - резюмирует Les Echos.