6 августа 2021 г. Дойл Райс | USA Today Ученые предупреждают о необратимом изменении океанических течений, что вызовет стремительное похолодание в Северной Америке "Функционирование крупной системы океанических течений в Атлантике, включающей Гольфстрим, было нарушено из-за антропогенного изменения климата, сообщили ученые в новом исследовании, опубликованном в четверг. Если эта система рухнет, это приведет к резким изменениям в погодных условиях во всем мире", - передает USA Today. Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation - AMOC) переносит теплую соленую воду из тропиков на север у поверхности океана и холодную воду на юг по дну океана. "AMOC действительно является одной из ключевых циркуляционных систем нашей планеты", - отметил автор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии. "Результаты аналогичного исследования 2018 года вызвали сравнения с научно неточным фильмом-катастрофой 2004 года "Послезавтра", где в качестве замысла выступала именно такая остановка океанического течения. В то время авторы исследования утверждали, что коллапс произойдет не раньше, чем через десятилетия, но он будет катастрофичен", - говорится в статье. "По словам авторов нового исследования, потенциальный крах этой системы океанических течений будет иметь серьезные последствия для всего земного шара. Если эта циркуляция прекратится, это может вызвать сильные холода в Европе и некоторых частях Северной Америки, поднять уровень моря вдоль восточного побережья США и нарушить сезонные муссоны, которые обеспечивают водой большую часть мира, писала The Washington Post. По данным The Guardian, это также поставит под угрозу тропические леса Амазонии и ледяные щиты Антарктики. Исследователи, изучающие древнее изменение климата, также обнаружили доказательства того, что эта система может внезапно остановиться, вызвав резкие колебания температуры и другие резкие сдвиги в глобальных погодных системах. Исследование было опубликовано в четверг в рецензируемом британском журнале Nature Climate Change". Как показали климатические модели, в настоящий момент AMOC находится в самом слабом за более чем 1000 лет состоянии. Однако неизвестно, вызвано ли ослабление изменением циркуляции или потерей стабильности, отмечается в статье. "Разница имеет решающее значение, - сказал Берс, - потому что потеря динамической стабильности будет означать, что AMOC приблизилась к своему критическому порогу, за которым может произойти существенный и практически необратимый переход в слабый режим". "Изучая ключевые данные AMOC, ученые определили, что ослабление последнего времени, вероятно, связано с потерей стабильности "Полученные данные подтверждают оценку того, что ослабление AMOC является не просто колебанием или линейной реакцией на повышение температуры, но, вероятно, означает приближение критического порога, за которым циркуляционная система может рухнуть", - указал Берс. "В исследовании говорится, что для нарушения функционирования AMOC, вероятно, важен ряд факторов, которые усиливают прямое влияние потепления Атлантического океана на его циркуляцию. К ним относятся приток пресной воды в результате таяния ледяного покрова Гренландии, таяние морского льда, увеличения количества осадков и речного стока. Пресная вода легче соленой и снижает склонность воды опускаться с поверхности на большую глубину, что является одной из движущих сил системы циркуляции", - передает издание. "Согласно другим климатическим моделям, AMOC ослабнет в следующем столетии, но крах до 2100 года маловероятен, сообщает Reuters. Левке Цезарь из Университета Мэйнут в Ирландии, который не участвовал в исследовании, сказал The Guardian: "Метод исследования не может указать нам на точное время возможного коллапса, но анализ представляет доказательства того, что AMOC уже потерял стабильность, что я воспринимаю как предупреждение, что мы можем быть ближе к изменению AMOC, чем мы думаем". Ведущий автор исследования Боерс заявил The Washington Post, что "это одно из тех событий, которые не должно произойти, и мы должны сделать все возможное, чтобы сократить выбросы парниковых газов как можно быстрее. Это система, которую мы вряд ли захотим нарушать". Источник: USA Today