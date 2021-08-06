"Ангела Меркель стала первой женщиной, достигшей вершины власти в Германии. Какую роль сыграл ее пол во время пребывания на посту канцлера? И чего она добилась для женщин?", - задается вопросами немецкое издание Die Zeit.

"22 ноября 2005 года. (...) 202 депутата проголосовали против Меркель, 397 - за нее. Никогда еще канцлер не избирался на должность с таким большим согласием в бундестаге. Никогда ранее канцлеру на момент избрания не было всего 51 года. Никогда ранее канцлером не была женщина, - повествуют журналистки Тина Хильдебрандт и Элизабет Рэтер. - Словом года в 2005 году было выбрано существительное Bundeskanzlerin, означающее "федерального канцлера" женского пола".

"Шестнадцать лет спустя Меркель уходит. Многие задаются вопросом, что будут говорить о ней последующие поколения: женщина, которая смогла сохранить целостность Европы? Женщина, которая расколола ее? Женщина, при канцлерстве которой многие важные дела просто были оставлены на потом?".

"Одной она останется навсегда, совершенно объективно и незыблемо: первой в своем роде. Первой женщиной, достигшей вершины власти в Германии. А затем в Европе и в качестве государственной деятельницы мирового уровня".

(...) "Как именно произошла первая встреча Ангелы Меркель и гамбургского модельера Беттины Шенбах, узнать невозможно, ведь Шенбах входит в круг доверенных лиц Меркель, среди прочего и потому, что она никогда не произнесла ни одного неосторожного слова. Дизайнер была рядом с Меркель почти с самого начала. Ей принадлежит идея блейзера, второй кожи Меркель. Цель двух женщин была достигнута: о внешности самой фотографируемой женщины в Европе говорят редко", - пишет издание.

"Блузку, что-то струящееся, воздушное или вовсе соскальзывающее никогда не увидеть на Меркель. (...) Это, как сказал уже давно Петер Хинтце, один из ее настоящих доверенных лиц, было великим политическим уроком, который Меркель извлекла из изжившей себя ГДР".

"В 2008 году Меркель присутствовала на открытии оперы в Осло и надела платье с декольте. Смущенная публика констатировала: у фрау канцлер есть грудь! На вопрос о том, от какого модельера это творение, представитель правительства заявил тогда, что это "новая композиция из гардероба". Из гардероба госпожи Меркель. С тех пор с глубоким декольте Меркель никогда не видели", - говорится в статье.

"2000-е годы: впервые женщина стремилась на самый верх, а фразы из женских журналов перекочевали в политические репортажи. В июне 2005 года газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung констатировала, что Меркель "теперь не просто сушит волосы, а сушит их феном". Сушку волос феном можно было расценить как признание того, что Меркель начала сдавать позиции перед лицом пренебрежительных комментариев о ее внешности. Неужели женщина, которая осмелилась баллотироваться на пост канцлера, позволит запугивать себя еще больше? Как известно, все произошло наоборот".

"Хорошо одеваться - значит осознавать, кто ты и какую роль хочешь играть. Меркель вместе с Беттиной Шенбах решили, что ее одежда не должна притягивать взгляды. Обычная женская мода привлекает внимание к груди, ногам, лодыжкам, ягодицам или ко всему одновременно. То, что носит Меркель, не дает повода для комплиментов. А ее пиджак выполняет функцию врачебного халата".

"Когда в возрасте около тридцати лет Меркель появилась на публике, мужчины посчитали, что она непривлекательна. Они дали понять, что Меркель не соответствует их представлениям о красоте, элегантности и изяществе (и женщины были с ними согласны). Так это и осталось. Но Ангелу Доротею Меркель можно увидеть и другой, можно увидеть, что у нее глаза особого голубого цвета, что в молодости у нее было нежное лицо. (...) Почему же почти никто не замечал привлекательности Меркель? Ответ, вероятно, таков: потому что она этого не хотела. Высокоодаренная, могущественная женщина - уже этой роли скорее не было предусмотрено. А роли высокоодаренной, сильной и привлекательной женщины тем более".

"Так что Меркель сама продолжила историю своей деэротизации. Она использует мужское тщеславие, сказала она однажды. В конце концов, это признак тщеславия, когда мужчины зациклены на вопросе о том, красива женщина или нет. Как будто им всегда нужны объекты, на которых они могли бы проверить свою сексуальную пригодность".

"О том, было ли ей легче, потому что она женщина, Меркель спрашивали постоянно на протяжении ее карьеры. Тогда она более или менее сухо отвечала, что не может этого сказать. "У меня сложилось впечатление, что тот факт, что я женщина, играет для многих людей большую роль. Для меня - в меньшей степени: я ведь знаю себя только как женщину".

"Партия ХДС долгое время сторонилась Меркель - женщины, восточной немки, протестантки, физика. Это было время, когда умные, амбициозные женщины считались "утомительными", вспоминает Улла Шмидт, которая занимала должность министра здравоохранения в первом кабинете Меркель. Тот факт, что в то время женщины часто занимались семейной и женской политикой, был связан с образованием. Среди политиков почти не было женщин, изучавших математику или физику. А комплименты в те времена звучали примерно так: "Ты не такая уж страшная - зачем ты идешь в политику?", рассказывает Шмидт".

"Именно чуждость Меркель сделала ее идеальным выбором для руководства партией ХДС в 1999 году и в последующие годы. Потрясенная делом о пожертвованиях - ХДС и ее вечный канцлер Гельмут Коль десятилетиями поддерживали систему "черных" фондов, - партия жаждала кого-то другого. Так Меркель прошла путь от министра до генерального секретаря, а затем и до лидера партии", - повествует Die Zeit.

"Девочка", "Энжи", "мамочка" - эти прозвища Меркель получила со временем. Все исключительно уменьшительно-ласкательные. (...) При этом ее сотрудники, наоборот, называют ее "шеф". Или госпожой Меркель".

"Для женщин, выступающих на публике, республика, в которой доминировали мужчины, предусмотрела три модели: старая дева или полная ей противоположность, секс-бомба. А потом, конечно, мать".

"Говорят, прозвище "мамочка" придумал бывший политик ХСС Михаэль Глос. На самом деле, это слово несло пренебрежительный смысл. Глос не понимал, что своей язвительностью он невольно вызвал архетип, который выражался не в образе родной матери, а незамужней барышни, учительницы, женщины, которая присматривает за чужими детьми. Так же, как Меркель присматривала за немцами".

"Меркель редко комментировала свою бездетность, - отмечает Die Zeit. - Она не принимала решение не иметь детей, но и не жалела об этом, сказала она однажды в ранние годы в интервью журналу Brigitte. Когда она привела в кабинет министров Урсулу фон дер Ляйен, мать семерых детей, она иронично заметила, что это отличная компенсация: "Теперь у меня 3,5 ребенка".

"В какой-то момент она вышла замуж за своего партнера Иоахима Зауэра, якобы в знак уважения к католической ХДС, но в сущности Меркель осталась Мэри Поппинс, самобытной, напористой барышней, которая с любовью заботится о чужих детях".

"Когда папарацци настигают политиков, они любят заставать их в непривычном образе. Меркель пару раз сфотографировали на отдыхе: люди увидели, что она милая бабушка, с любовью относящаяся к внукам мужа".

(...)

"Когда женщины приходят к власти, это всегда звучит как сказка, - продолжает издание. - Маргарет Тэтчер, дочь бакалейщика, привела к победе партию снобов. Екатерина Великая, родом из немецкого мини-княжества, над которым за границей только смеялись, стала императрицей России. Ангела Меркель, молодая исследовательница из захудалого восточногерманского городка, через два года стала федеральным министром".

"Сильных женщин объединяет то, что их биографии невозможно оценить с феминистской точки зрения. Их истории настолько необычны, что на них трудно учиться. Должно ли пасть еще одно государство, чтобы следующая женщина стала главой правительства в Германии? Или Ангела Меркель открыла двери, через которые ее преемницы смогут шагнуть или хотя бы проскользнуть?".

"Во всяком случае, после Меркель у людей, которые не кажутся более важными, чем они есть, появился шанс на успех. Меркель - покровительница недооцененных, а к этой группе принадлежат многие женщины".

"Томас де Мезьер, один из политиков, который знает ее дольше всех, говорит, что когда Меркель, самая влиятельная женщина в мире, входит в помещение, оно всегда еще не заполнено. Она по сей день не может появляться с апломбом - она просто приходит, и чаще всего вовремя. Когда в 2014 году китайский премьер Ли Кэцян посетил Берлин для консультаций с правительством, в перерыве между двумя встречами Меркель пошла с ним в супермаркет, потому что это была пятница - а по пятницам она всегда ходит за покупками. Она показала гостю овощной прилавок и купила, среди прочего, булочки, поздравительные открытки, йодированную соль и новогодний сапожок. Тем самым она больше, чем любой феминистский манифест, превознесла работу тех, кто проявляет заботу - вечную, неоцененную работу женщин".

(...)

"Меркель в 2009 году: "Я советую каждой женщине, которая зарабатывает меньше, чем ее коллега-мужчина за ту же работу, уверенно пойти к начальнику и сказать: "Надо что-то менять!". В 2016 году она отложила принятие решения по законодательному предложению СДПГ о равной оплате труда. В течение семи месяцев проект, инициированный тогдашним министром по делам семьи Мануэлой Швезиг, лежал в канцелярии. "Хорошие вещи требуют времени", - так прокомментировала Меркель. В 2011 году она выступила против законодательно установленной квоты для женщин в советах директоров и наблюдательных советах компаний, которую предложила ее министр труда фон дер Ляйен".

"Некоторые результаты политики в отношении прав женщин за время правления Меркель: доля женщин-руководителей в Германии явно ниже среднего показателя по ЕС, страна уступает Румынии, Испании, Швеции. В Германии через десять лет после рождения первого ребенка матери зарабатывают в среднем на 61% меньше, чем за год до родов. У отцов аналогичных последствий не наблюдается. Существенны недостатки в реализации Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия: виновные не несут адекватного наказания, данные не собираются, женские приюты не финансируются", - указывает издание.

"Сама Меркель на прошлой неделе так резюмировала свои достижения в области равноправия: "Должна честно сказать, что, когда в 1990 году я пришла в политику, я представляла, что все будет проще ".

"Однажды, через тринадцать лет после вступления в должность, Меркель произнесла яростную феминистскую речь по случаю 100-летия женского избирательного права. Квоты важны, сказала Меркель, которая всегда была против квот (...). Равноправие должно царить "во всех сферах". Но всего несколько недель спустя она в два раза дольше выступала на экономическом мероприятии, и ключевое слово "женщины" не было упомянуто тогда ни разу".

"На протяжении всего времени пребывания у власти Меркель сопровождал вопрос: может ли женщина-канцлер не быть феминисткой? Последний раз ее прямо спросили об этом в 2017 году на мероприятии с Кристин Лагард и Иванкой Трамп. "Ну, да", - ответила Меркель". (...) По словам феминистки Алисы Шварцер, Меркель почему-то всегда старалась дистанцироваться от феминизма. Возможно, в связи со своей биографией физика из ГДР она действительно не воспринимала себя прежде всего как женщину. Меркель занималась политикой, касающейся прав женщин, лишь в той степени, в какой ей занимался бы любой мужчина".

(...)

"Говорят, что сила Меркель заключается еще и в том, что она никогда не обижается. Ведь тот, кто обижается, переходит в оборону. Не менее важным, возможно, было ее желание не обижать других и не воспринимать каждую встречу как противостояние. Однажды она посоветовала Владимиру Путину не всегда так болезненно реагировать на критику; ей самой приходилось порой терпеть ее. "Если бы я каждый раз сразу обижалась, я не пробыла бы канцлером и трех дней", - сказала она".

"Будь то автократы с сильным эго или строптивые партнеры по коалиции, подход Меркель был одинаков: необходимо продолжать разговор. Во время коалиционных переговоров могло случиться так, что она звонила женщинам с противоположной партийно-политической стороны, чтобы поинтересоваться партнерами по переговорам: "Я в отчаянии. Скажи мне, пожалуйста: что ему нужно?". Или ей".

(...)

"Когда во время приема президента Украины Владимира Зеленского в ведомстве канцлера в 2019 году зазвучал гимн Германии, канцлер вдруг задрожала. Так мог бы начаться роман. Но именно так начался один из самых странных эпизодов канцлерства Меркель. Казалось, все ее тело сотрясалось изнутри. Меркель схватилась одной рукой за другую, как будто так она могла удержать себя. Но дрожь не прекращалась".

"В течение нескольких недель все повторялось точно так же, с той же последовательностью событий. Врачи исключили какие-либо органические причины, сообщало ведомство канцлера. Зритель мог только догадываться, что организм канцлера выражал то, что разум канцлера успешно подавлял: цену ее должности, напряжение, которое во всех смыслах несет в себе пост канцлера. Меркель продолжила вести себя, как всегда: так, как достойно Меркель. А ее решением стал стул, который ставили на официальных встречах".

"В последние недели избирательной кампании развернулась дискуссия о том, насколько плохо быть женщиной в политике. "Зеленые" утверждают, что на Анналену Бербок смотрят так критически, потому что она женщина. (...) На первых выборах Ангелы Меркель аналитики, наоборот, считали, что у нее как женщины есть преимущество. Сама Меркель не питала особых иллюзий. "Одно можно сказать точно: женщин не избирают потому, что ни одна женщина не была избрана раньше", - сказала она в 2004 году".

"Без феминизма не было бы канцлера Меркель, говорит Алиса Шварцер. Благодаря Меркель сегодня каждой женщине стало легче. Просто потому, что "одна из нас показала, что она может это сделать".

"Но на это можно взглянуть и более трезво. Женственность, говорит историк Хедвиг Рихтер, на протяжении веков оказывала "делегитимизирующее" влияние на политику. Если сегодня в политике больше женщин, то это также связано с тем, что политика в значительной степени утратила свой авторитет".

"Меркель была первой женщиной на посту канцлера. И она станет первой, кого не отстранят от должности путем голосования, а кто просто уйдет. Она будет женщиной-бывшим канцлером. И снова ей придется изобретать что-то новое. Ни один из ее предшественников не сможет стать для нее примером для подражания", - пишет Die Zeit.