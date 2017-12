6 декабря 2017 г. Франческа Чеймберс | Daily Mail Белому дому передан план о частной шпионской сети, потому что босс ЦРУ не доверяет собственным агентам Сетью будут руководить Эрик Принс и Оливер Норт "По сообщениям, Белый дом рассматривает предложение, разработанное частной фирмой-подрядчиком с целью строительства мировой шпионской сети, которая будет работать отдельно от американских разведывательных агентств", - передает корреспондент британской газеты Daily Mail Франческа Чеймберс. Основатель Blackwater Эрик Принс, по сообщениям, разработал предложения для администрации Трампа при содействии Оливера Норта. Как сообщает автор, в статье, опубликованной во вторник, американское издание The Intercept раскрыло план и его цель, которая, согласно источникам, заключается в том, чтобы обойти игроков "глубинного государства", пытающихся подорвать президента Дональда Трампа в американских разведывательных агентствах. Согласно The Intercept, офицер ЦРУ в отставке Принс и бывший морпех Норт продвигали план, чтобы предотвратить вмешательство врагов администрации в секретные операции Белого дома. "В рамках этой организации разведчики без официального прикрытия дислоцировались бы на "запрещенные территории", куда запрещен въезд правительственным сотрудникам, например, в Иран или в Северную Корею", - говорится в статье. Говоря о директоре ЦРУ Майке Помпео, один источник рассказал The Intercept: "Помпео не может доверять бюрократии ЦРУ, поэтому нужно создать этот орган, который отчитывался бы напрямую перед ним". Как передает автор, в статье также говорится, что ролью Норта было заинтересовать предложением Белый дом. Известный историк и писатель, Норт был членом Совета национальной безопасности в администрации Рональда Рейгана во время дела "Иран-контрас", незаконного плана по продаже оружия. Он был осужден за преступления, связанные со скандалом, в 1980-е годы, но обвинения были сняты к 1991 году. Представители Белого дома, ЦРУ и Принса заявили, что эта новость неверна. Журналистка добавляет, что сотрудник ЦРУ рассказал The Intercept, что его источники ошибаются. "Люди, которые насаждают повестку, предоставили вам дико недостоверную информацию", - заявил источник американскому изданию. Источник: Daily Mail