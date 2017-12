6 декабря 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Россия назвала поддерживаемых США вещателей "иностранными агентами" Во вторник российское правительство объявило радиовещательные станции "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" "иностранными агентами" в ответ на аналогичные действия в отношении российских государственных СМИ в США, передает The New York Times. Вдобавок к "Голосу Америки" и "Радио Свободная Европа" Министерство юстиции РФ обозначило семь дочерних СМИ последней радиостанции как "выполняющих роль иностранных агентов", согласно заявлению на сайте Минюста. "Некоторые из этих организаций преимущественно освещают темы, которые российское правительство считает щекотливыми, такие как Crimea.Realities, сайт, посвященный событиям на полуострове после его аннексии у Украины в 2014 году, и Caucasus.Realities, который освещает ситуацию в неспокойном южном регионе России", - говорится в статье. "Российское Министерство юстиции дало понять, что новый законопроект предполагает новые ограничения на работу нашей компании в России, - заявил президент "Радио Свободная Европа" Томас Кент. - Пока что вся природа этих ограничений неизвестна. В то же время мы твердо намерены продолжать нашу журналистскую деятельность в интересах предоставления точной и объективной информации нашим русскоязычным слушателям". Источник: The New York Times