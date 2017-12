6 декабря 2017 г. Марк Лэндлер, Дэвид М. Хэлбфингер | The New York Times США признают Иерусалим столицей Израиля: слова Трампа встревожили лидеров Ближнего Востока "Президент Трамп планирует признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство, отбросив почти семь десятков лет американской внешней политики и, возможно, разрушив свои собственные усилия по выторговыванию мира между Израилем и палестинцами", - сообщают Марк Лэндлер и Дэвид М. Хэлбфингер в The New York Times в статье от 5 декабря. "Решение Трампа - очень рискованный набег в гущу событий на Ближнем Востоке - обусловлено не дипломатическими расчетами, а обещанием, данным во время предвыборной кампании. Он обратился к евангелическим христианам и горячо поддерживающим Израиль американским евреям в 2016 году, пообещав перевести посольство. Во вторник его советники сказали, что он полон решимости выполнить обещание, - говорится в статье. - Однако президент, который должен был принять решение не позднее прошедшего понедельника, все еще планирует подписать исключительную оговорку в области национальной безопасности, чтобы оставить посольство в Тель-Авиве еще на полгода, несмотря на то, что он запустил выполнение плана о его переводе в Иерусалим. По словам чиновников, этот процесс займет несколько лет". "Более важно то, что Трамп должен объявить об официальном признании Иерусалима израильской столицей во время официальной речи в Белом доме в среду, когда он станет первым американским президентом, сделавшим этот шаг, с момента основания Израиля в 1948 году", - указывают авторы. "Все утро вторника Трамп объяснял это политическое изменение по телефону премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу и арабским лидерам, которые предупредили его, что данное решение прервет мирный процесс - возможно, навсегда - и может вызвать новую волну кровопролития в регионе", - говорится в статье. "Перевод американского посольства - опасный шаг, который может оскорбить чувства мусульман по всему миру", - сказал Трампу король Саудовской Аравии Салман во время их разговора по телефону, согласно саудовскому государственному телевидению. "Во вторник вечером национальные палестинские и исламские группы выпустили совместное заявление с призывом устроить, начиная со среды, три дня "народного гнева" в знак протеста против шага Трампа. Акция должна пройти по всем палестинским территориям, а также по всему миру в форме демонстраций у американских посольств и консульств", - передают авторы. "Опасаясь нападений, американское консульство в Иерусалиме запретило своим сотрудникам и членам их семей ходить в Старый город или на Западный берег, а Государственный департамент США призвал посольства по всему миру усилить меры безопасности", - говорится в статье. "Решение Трампа вызвало аплодисменты у некоторых израильтян и американцев, хотя Нетаньяху и израильское правительство упорно молчат, пока президентская речь не произнесена", - передают журналисты. Источник: The New York Times