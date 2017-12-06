В тени большого соседа

"В столетней истории существования Финляндии как независимого государства Россия с самого начала играла роль формирующего фактора. Сегодня это влияние снова чувствуется в Хельсинки сильнее, чем еще пару лет назад", - пишет Рудольф Херманн на сайте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

По мнению журналиста, Финляндия сегодня воспринимается как высокотехнологичное государство, являющееся прочной частью западного мира: 22 года назад Финляндия вступила в ЕС.

"Однако существует и другая Финляндия, жизнь которой уже в первые сто лет ее существования в качестве независимого государства снова была под угрозой. Финляндия, которой большую часть этого времени пришлось провести в поисках временных соглашений со своим большим соседом на востоке: СССР и Россией", - пишет Рудольф Херманн.

"С Советским Союзом отношения не были ни ровными, ни простыми", - отмечает журналист. Так, чтобы избежать поражения в советско-финской войне 1939-1940 годов, Финляндии пришлось заключить невыгодный мир, в результате чего стране пришлось уступить Советскому Союзу большие территории, которые Финляндия пыталась вернуть себе в ходе Второй мировой войны. Однако этого сделать не удалось, и в 1944 году было подписано соглашение о перемирии, согласно которому Финляндия согласилась выплатить крупные репарации Советскому Союзу. "Однако в результате для того, чтобы осилить выплаты, Финляндии пришлось развить современную промышленность. От этого страна долго получала пользу", - отмечается в публикации.

Вслед за войной последовал период, который получил в политологии название "финляндизация": Финляндия хотела избежать полного вовлечения в советский блок, и финскому правительству не оставалось ничего иного, кроме как косвенно подчиняться желаниям Москвы, говорится далее.

Символом этой эпохи стал Урхо Кекконен, занимавший пост президента Финляндии с 1956 по 1982 год. "Он руководил государством в практически абсолютистской манере, имея при этом тесную связь с Кремлем и выслушивая пожелания советского руководства", - отмечает в своей публикации журналист. Тем не менее, Кекконену удалось постепенно повернуть торговую политику Финляндии в сторону Запада, при этом не ослабив позиции страны как поставщика важных промышленных товаров для СССР.

"Кекконен тогда играл для Финляндии роль, похожую на сегодняшнюю роль Путина для России: он создал стабильность, но за счет автократической системы, в которой каждый должен был знать, где проходят границы", - считает автор.

"Объективно никто не сомневается в том, что по отношению к Советскому Союзу Финляндия тогда имела очень ограниченную свободу действий. Однако правомерен вопрос, не действовала ли политика слишком раболепно", - рассуждает Рудольф Херманн.

"В условиях агрессивного поведения России с 2014 года Финляндия снова оказалась в ситуации ограниченной свободы действий. Правда, сегодняшняя обстановка несравнима с эпохой 1944-1991 годов, так как вступление Финляндии в ЕС создало новые рамки для взаимоотношений. Тем не менее, определенные действия финские политики могут совершить, только заплатив высокую политическую цену. 10-15 лет назад такую ситуацию вряд ли можно было бы представить", - пишет автор.

Примером здесь служит возможное вступление Финляндии в НАТО. Сейчас дискуссии по этому вопросу в Финляндии не идет. Как в парламенте, так и среди населения отсутствует соответствующая поддержка, передает издание. "Тяжело сказать, насколько повлияла на это финляндизация советского времени (...) и какую роль играет здесь предчувствие проблем, которые может доставить путинская Россия своему соседу, желающему обосноваться в западном лагере в сфере не только экономики, но и политической безопасности", - рассуждает журналист.

Отношение Финляндии к желаниям и требованиям Москвы заметно контрастирует с политикой балтийских стран. После распада Советского Союза они твердо поставили политику безопасности на первое место и были готовы при необходимости пожертвовать прибылью в торговле с Востоком, отмечается в статье.

В политических кругах Хельсинки придерживаются мнения, что, например, вопросы энергетики, связанные с Россией, должны рассматриваться полностью обособленно от возможных политических переплетений - даже в случае, когда их тяжело не принимать во внимание, например, в вопросе поставок природного газа, передает издание. "Мы, финны, мастера в рассмотрении проблем по частям, таким образом у нас нет необходимости видеть то, что мы не хотим видеть", - цитирует автор в заключение слова эксперта Института внешней политики Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.