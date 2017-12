6 декабря 2017 г. Иван Курилла | The Washington Post Всякий раз, когда Америка переживает кризис, Россия служит ей "мальчиком для битья" Скандал вокруг российского вмешательства в выборы в США вызывает у россиян самые разные чувства: изумление, гордость, негодование и сожаление, пишет в своей статье для The Washington Post Иван Курилла, профессор истории и международных отношений (Европейский университет, Санкт-Петербург). "Для меня как для историка американо-российских отношений постоянный поток антироссийских фарисейских речей в прессе и в кругах политиков-конъюнктурщиков - это старая история, которая повторяется еще один раз: когда Америка в кризисе, Россия - готовый "мальчик для битья", - пишет автор. Курилла находит в истории американо-российских отношений несколько похожих случаев. "Во времена холодной войны американские консерваторы постоянно выступали с ложными утверждениями о советских происках, дабы доказать, что все ненавистное им в США - будь то движения за гражданские права или против войны во Вьетнаме - инспирировалось Советским Союзом", - пишет он. Во второй половине 70-х президент Картер "начал резко критиковать Москву за нарушения прав человека. Он ссылался на моральное превосходство США, чтобы нападать на давнишнего соперника в момент, когда слава Америки в мире сильно померкла из-за Вьетнамской войны и Уотергейтского скандала", - пишет автор, отмечая, что Картер и Рейган стремились возродить моральное превосходство Америки, играя на ее контрастах с СССР. "За столетие до Картера американцы пережили еще один кризис идентичности после Гражданской войны и Реконструкции (периодом Реконструкции принято называть послевоенную реорганизацию южных штатов. - Прим. ред.), когда доверие к моральному лидерству США сходным образом было подорвано", - пишет автор. В 1891 году издание книги путешественника Джорджа Кеннана о системе ссылки в Сибирь "стало для американцев, обеспокоенных своей недавней историей, шансом заклеймить российский деспотизм и тем самым исправиться по сравнению с ним". Автор признает, что царскую Россию, СССР и современную Россию следует критиковать. Но он полагает: "В американском обществе российская тема поднимает голову только на фоне внутренних кризисов; Россия изображается либо как зловещий источник смуты на внутриполитической арене, либо как некая менее развитая держава, заслужившая нотации со стороны более развитых американцев. Оба этих образа - главная опора для сохранения веры Америки в ее историческую миссию мирового лидера демократии". "Если взглянуть под этим углом на текущую зацикленность Америки на России, очевидно, что Россию вновь используют как "мальчика для битья" во внутренней борьбе", - делает вывод эксперт. Куриллу беспокоят последствия. По его прогнозам, в краткосрочной перспективе подозрения общественности не позволят Трампу совершать какие-либо шаги ради улучшения российско-американских отношений или договариваться о компромиссах по безотлагательным вопросам. "Долгосрочные последствия более серьезны: возрождение образа демонической России, которая угрожает политической системе США, ощущение, что американская демократия уязвима и слаба перед лицом авторитарных противников, и отказ понимать тревоги России, даже когда они обоснованны", - заключает автор. Источник: The Washington Post