6 декабря 2017 г. Рик Маэзе | The Washington Post Российские спортсмены возражают против отстранения своей страны от Олимпиады: "Я хочу участвовать" "Никита Автанеев был пристегнут к своему сноуборду и катился сквозь тонкий, хрусткий воздух во вторник, когда о его олимпийской судьбе объявляли через полмира от него. Только в конце тренировки сноубордист получил новость, выпущенную Международным олимпийским комитетом, - что Россия, родина Автанеева, не сможет участвовать в зимних Играх в Южной Корее в феврале из-за широко распространенных допинговых нарушений", - рассказывает Рик Маэзе в The Washington Post. "Олимпийский мир немедленно начал размышлять о последствиях беспрецедентного решения МОК, просчитывая, что эта новость означает для соревнований в Пхенчхане этой зимой и для чаяний спортсменов, которые несколько лет посвятили тренировкам", - говорится в статье. "22-летний Автанеев входит в десяток российских спортсменов, которые надеются воспользоваться сделанным МОК исключением, благодаря которому соискатели олимпийских медалей могут участвовать в Играх, если в состоянии доказать, что они не запятнаны употреблением допинга. Они будут представлены МОК как "олимпийские спортсмены из России" и примут участие в Олимпиаде без национального гимна, флага или командной формы", - сообщает журналист. "Я хочу участвовать, - сказал Автанеев. - Я приклею на шлем наклейку, что я русский". "Автанеев на этой неделе на [американском курорте] Copper Mountain участвует в гран-при, которое служит квалификационным соревнованием для Олимпиады. Независимо от того, каких результатов он здесь добьется, ему все равно придется пройти через отдельный квалификационный процесс, чтобы попасть в Пхенчхан, - в комиссии МОК, которая рассмотрит всех российских спортсменов, чтобы определить, были ли они дисквалифицированы за употребление допинга в прошлом и прошли ли они все предолимпийские тесты на допинг", - говорится в статье. Автор статьи рассказывает, что фигуристка Евгения Медведева, победившая в этом году в Чемпионате мира, сказала исполнительному комитету МОК во вторник, что пока не готова участвовать в Играх как нейтральный спортсмен. Во время Олимпиады в Сочи ей было всего 14 лет, и ее не обвиняют ни в каких нарушениях. "Я всегда считала, что за возможность участвовать в Олимпиаде следует сражаться на льду, - сказала Медведева. - К сожалению, теперь я понимаю, что могу потерять этот шанс из-за ситуации, которая от меня не зависит. Я горжусь моей страной. Я чрезвычайно горда представлять ее на Играх". "Автанеев придерживается похожей точки зрения. Он считает, что принятое во вторник решение наказывает множество российских спортсменов, которые ничего плохого не сделали", - передает автор. "Нет, это неправильно, - сказал Автанеев. - Те, у кого с допингом нечисто, это их проблемы, так что они должны отвечать за себя". Источник: The Washington Post