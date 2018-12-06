Что услышал Вольфганг Соботка в Госдуме

Во вторник президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка прибыл с трехдневным визитом в российскую столицу. Свое выступление перед депутатами Госдумы политик закончил "остроумным замечанием, которое произносят всегда, когда невозможно разгадать российскую загадку. А в российских загадках, как известно, дефицита нет", пишет Die Presse.

"Во вторник Соботка процитировал известное стихотворение Федора Тютчева о том, что умом Россию не понять - "в Россию можно только верить". Будучи историком по образованию, он верит в Россию, однако как политик, он должен "понимать ее умом", сказал президент Национального собрания Австрии перед более чем 400 депутатами Госдумы".

"Чтобы понять Россию, нужно вести "постоянный диалог", ответил спустя некоторое время председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он вообще не упускал ни единой возможности призвать к более интенсивному контакту парламентов", - отмечает журналистка издания Ютта Зоммербауэр . Слова Володина, считает Зоммербауэр, несли однозначный посыл: "Москва хочет большего взаимодействия между парламентами двух стран. На фоне в целом напряженных отношений с Западом ставка демонстративно делается на двустороннюю близость с Веной".

"Вчерашняя встреча еще больше усилила представление о несовместимости политического вокабуляра Запада и лексикона российского правительства", - констатирует Зоммербауэр и приводит в качестве примера недавний шпионский скандал, который подпортил отношения между Веной и Москвой.

"В сильном партнерстве нет места кибератакам, дестабилизации и шпионажу", - подчеркнул в своей речи перед депутатами Соботка. Володин, выступая перед журналистами, рассказал об открытом обсуждении "трудных тем". "Все остальное время ответа российский коллега Соботки использовал для того, чтобы во всех подробностях оспорить ответственность Москвы", - замечает журналистка.