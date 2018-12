6 декабря 2018 г. Хелен Уоррел | Financial Times Британия наступает на визу инвестора "Богатые инвесторы, ищущие быстрый способ обосноваться в Соединенном Королевстве, столкнутся с новыми ограничениями в рамках кампании министерства внутренних дел Великобритании по борьбе с отмыванием денег", - пишет Financial Times. "Согласно схеме, особенно популярной среди граждан России и Китая, требуется осуществить инвестиции на 2 млн фунтов в обмен на 5-летний путь к получению постоянного вида на жительство в Великобритании; тем, кто готов заплатить 5 млн фунтов, требуется всего 3 года, а инвесторы, готовые выложить 10 млн долларов, могут подавать на ПМЖ через два года", - напоминает издание. "В 2017 году было выдано около 1000 таких виз. Однако в связи с обеспокоенностью, что эта схема используется для отмывания денег, в полночь в пятницу опция получения инвесторской визы будет приостановлена на период проведения расследования", - говорится в публикации. "В 2019 году будут введены более жесткие правила, включая обстоятельный аудит всех финансовых и деловых интересов, который будут осуществлять "должным образом регулируемые британские аудиторские компании", не причастные к соответствующим инвестициям или выдаче виз", - передает газета. Приостановку приветствовала организация Transparency International, но она указала на необходимость предпринимать "срочные меры" против тех лиц, которые, как будет установлено в ходе расследования, инвестировали в Соединенное Королевство подозрительные средства. По данным организации, еще 3 года назад было выявлено более 3 тыс. человек и членов их семей, которые получили британские "золотые" визы, т.к. проверка происхождения денег, инвестированных ими с целью получения визы, "была незначительной или не проводилась вовсе", пишет Financial Times. Подавляющее большинство этих людей были из России и Китая - эти страны, по словам организации, являются "государствами с высоким риском коррупции". "Сферу недвижимости и другие элитные сектора все чаще обвиняют в том, что через них грязные деньги вливаются в Соединенное Королевство, однако это поразительно, что сама схема получения британской визы может быть использована для отмывания грязных денег в Соединенном Королевстве", - заявил Дункан Хеймс, директор по политике в британского отделения Transparency International. "Если получить "золотую" визу, она открывает дверь для вливания гораздо больших сумм краденных денег в нашу финансовую систему", - добавил он. "Любая новая система выдачи инвесторских виз должна быть герметична, и должны проводиться независимые проверки, которые обеспечат, что эта система не станет красной дорожкой для тех, кто пытается использовать Соединенное Королевство как безопасную гавань для своих добытых нечестным путем средств", - отметил он. В то же время Николас Роллэсон, глава иммиграционного отдела в юридической фирме Kingsley Napley, заявил, что хотя всегда есть риск, что через систему пройдет "несколько плохих яблок", которые подпортят доверие, эта виза была хорошим маршрутом для легитимных инвесторов. "Приветствуются любые улучшения этой схемы, которые не позволяет тем, кто пытается протащить незаконно нажитые средства, и будем надеяться, что это восстановит доверие к этой категории виз и продемонстрирует, что Соединенное Королевство остается открытым для этих семей", - сказал он. Источник: Financial Times