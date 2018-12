6 декабря 2018 г. Энн Марлоуи | The New York Times Гарвард обеляет деньги российского олигарха? "К настоящему моменту большинство американцев знают о глубоких и вызывающих тревогу связях между российскими олигархами и президентом страны Владимиром Путиным - благодаря наплыву новостей и расширению списка санкций, нацеленных на них и их бизнес. Однако удивительно большое число уважаемых американских институтов, похоже, не осознает их, включая два заведения, с которыми связана я: Гудзонский институт и Гарвард", - пишет Энн Марлоуи, писательница и консультант, специализирующийся на расследовании коррупции, в своей статье для The New York Times. "Во вторник Чарльз Дэвидсон, основатель, директор и единственный спонсор проекта Kleptocracy Initiative при Гудзонском институте, объявил, что оставляет свой пост во главе проекта, потому что Гудзонский институт принял пожертвование в 50 тыс. долларов за стол на проводимой институтом ежегодно торжественной церемонии от Леонарда Блаватника, родившегося в СССР гражданина Великобритании и Америки, который сделал свое состояние на грубых и беспорядочных приватизациях российских сырьевых ресурсов в 1990-е, а сейчас владеет, среди прочего, Warner Music Group". "Российская клептократия вошла в пул спонсоров Гудзонского института, - заявил он изданию New York Post. - Блаватник является именно тем, против чего борется Kleptocracy Initiative - против влияния путинских олигархов на политическую систему и общество Америки - и импорт коррумпированных бизнес-практик и ценностей". "Как сообщили источники в Гудзонском институте, эта программа продолжит свое существование, но они не прокомментировали пожертвование Блаватника", - пишет Марлоуи, добавляя: "внимание: я - гостевой научный сотрудник Гудзона, а это неоплачиваемая позиция, и я не получала денег от института, и не выполняла для него никакой работы". А 8 ноября, напоминает автор, Медицинская школа Гарварда объявила, что фонд Blavatnik Family Foundation пообещал заведению 200 млн долларов на создание Института Блаватника ( Blavatnik Institute) и лабораторию его имени (Blavatnik Harvard Life Lab). Автор напоминает об участии Блаватника в алюминиевых войнах 1990-х, о его причастности к принадлежащей российскому правительству "Роснефти", где он также нажил миллионы, о самой крупной сделке - продаже доли в российской нефтяной компании ТНК-BP Роснефти в марте 2013 года - "которая была организована на высшем уровне российского руководства". Автор указывает, что хотя против самого Блаватника американские санкции не введены, они введены против многих его партнеров. "Справедливости ради надо отметить, то ни в США, ни в России Блаватника не обвиняют ни в каких преступлениях,- подчеркивается в публикации. - Но он, несомненно, является кремлевским инсайдером, тем, кто нажил огромное состояние, извлекая выгоду из своих политических связей с глубоко коррумпированным кругом олигархов и криминальным российским государством". "Блаватник имеет право тратить свои деньги так, как хочет. Но такие заведения, как Гудзонский институт и Гарвард, которые, по крайней мере, в принципе выступают за этическое стремление к знаниям, пятнают себя, принимая их", - указывает Марлоуи. "Принимать дары - особенно именные - от людей с сомнительными источниками доходов или тесными связями с деспотическими режимами поддерживает взгляд, что грязные деньги можно обелить с помощью благотворительности", - подчеркивает автор. Источник: The New York Times