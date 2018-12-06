Швейцария увеличила поставки оружия в страны, ведущие войны

Хотя сейчас оборонная промышленность Швейцарии экспортирует меньше военной техники, чем в 2010 году, поставки вооружения в страны, правительства которых участвуют в вооруженных конфликтах, увеличились - к такому выводу в ходе проведенного анализа пришли журналисты Neue Zürcher Zeitung Мари-Жозе Колли, Анна Видеркер, Михаэль Зурбер, Андреас Рюш, Даниэль Штайнфорт, Андрес Вышлинг и Патрик Цолль.

Согласно действующим нормативным актам, в Швейцарии запрещен экспорт военной техники в страны, участвующие во внутренних или международных конфликтах. Однако решение о наличии конфликта, пишут авторы статьи, различные ведомства принимают в каждом отдельном случае, поэтому в сделках о поставках вооружения существует некоторая свобода действий.

В своем исследовании издание опиралось на определение конфликта, которое приводится в UCDP (Uppsala Conflict Data Program) - базе данных, собирающей информацию о вооруженных конфликтах мире. UCDP рассматривает конфликт как "вооруженное столкновение двух сторон, касающееся руководства или территории, жертвами которого в течение календарного года становятся 25 и более человек".

"Согласно данному определению, Швейцария экспортирует военную технику в ряд стран, правительства которых вовлечены в вооруженные конфликты. В 2017 году такие сделки составили 30% от объема всего экспорта", - сообщают журналисты.

В 2014 году, пишут авторы статьи, Федеральный совет Швейцарии ослабил правила поставки вооружений: с тех пор оружие может поставляться в страны, которые "систематически и серьезно нарушают" права человека, при условии, что военная техника не будет использоваться в данной связи. После ослабления предписаний количество оружия, поставляемого в участвующие в конфликтах страны, например, в Индию или Пакистан, резко возросло, говорится в статье.

Как сообщили изданию в Департаменте экономики Швейцарии, данные которого журналисты использовали для своего анализа, изменения в объемах поставок вооружения "связаны скорее с закупочными мероприятиями в конкретной стране, чем с практикой одобрения сделок в Швейцарии", а определение UCDP якобы не подходит для оценки участия страны в вооруженных конфликтах.

Тем не менее, считают журналисты, "страны, получавшие продукцию военного назначения из Швейцарии, участвовали в самых различных формах конфликтов". Так, США в 2001 году начали военную интервенцию в Афганистан. Россия вела военную операцию в Сирии, "оправдывая ее просьбой о помощи со стороны местного правительства, которое больше не признается легитимным представителем сирийского населения". "Другие страны вовлечены в межгосударственные конфликты, например, Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном. В других государствах насилие направлено против повстанцев или даже собственного мирного населения, как в случае с Таиландом, который борется против повстанцев в провинции Паттани. Такие страны, как Саудовская Аравия участвуют в конфликтах в соседних странах, поддерживая одну из сторон оружием и авиаударами".

"В период с 2000 по 2017 году оборонная промышленность Швейцарии снабжала военной техникой 32 государства, вовлеченных в конфликты", - сообщает NZZ.

"Из всех проанализированных стран наибольшее количество вооружения получили из Швейцарии США. За период с 2000 по 2017 год объем экспорта достиг общей суммы в 584 млн. франков", - отмечают журналисты. В основном США закупают у Швейцарии самолеты и огнестрельное оружие, в последние годы увеличилось и количество поставляемых боеприпасов.

"Особенно проблемными" считают авторы материала поставки вооружений в Саудовскую Аравию и ОАЭ, так как обе страны играют ведущую роль в военной интервенции в Йемене. "С 2015 года Саудовская Аравия и Эмираты закупают в Швейцарии вооружение различного типа - Саудовская Аравия покупает в первую очередь огнестрельное оружие и приборы управления стрельбой, используемые, например, в ПВО. Эмираты закупают в основном огнестрельное оружие, боеприпасы и сухопутные машины". Согласно представленному NZZ графику, объем поставок, осуществленных в Саудовскую Аравию и ОАЭ в период участия стран в конфликтах с 2000 по 2017 год, составляет 22, 7 млн и 14, 9 млн франков соответственно.

Значительное количество вооружений поступило из Швейцарии в указанный период в Пакистан (227 млн. франков) и Индию (149 млн. франков), которые в период поставок участвовали в нескольких конфликтах.

"Турция с 2000 по 2017 год закупила у Швейцарии вооружения на сумму 29, 5 млн франков, из них 25,5 млн франков пришлись на время, когда турецкое правительство было вовлечено в конфликты, - пишут журналисты. - Поставлялись бомбы, торпеды, ракеты, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества военного назначения".

"Что касается Таиланда, то здесь в глаза бросается поставка оружия из Швейцарии на сумму 87 млн франков в 2017 году, в период конфликта между правительством и повстанцами", - отмечают авторы статьи.

"Поставки военной техники в Россию незначительны, - пишет издание. - С 2000 года одобрены были сделки общей стоимостью 3,1 млн франков. Поставки в основном пришлись на период с 2010 по 2014 год. (...) Экспортировалось преимущественно огнестрельное оружие, частично также боеприпасы. Примечательно, что во время горячей фазы конфликта с повстанцами в Чечне в Россию почти не поставлялось вооружение, почти прекратились поставки и после военной интервенции на Украине в 2014 году".

"Что касается экспорта снаряжения в период с 2010 по 2013 год, то здесь, вероятно, речь идет о поставке малокалиберных боеприпасов в объеме около 1 млн франков, о которой сообщил федеральный оборонный концерн Ruag в 2018 году. Тогда эта и другие сделки привели к уголовному расследованию, так как они якобы были проведены через личный счет сотрудника Ruag", - напоминает издание.

"По сообщениям СМИ, снаряжение предназначалось для ФСО, отвечающей за охрану российского руководства. Кроме того, вертолеты президента якобы были оснащены высокомощными камерами стоимостью в несколько миллионов франков. Однако эти поставки в статистике экспорта вооружения не указаны", - сообщает NZZ.