Каждый четвертый товар для детей имеет неудовлетворительное качество

Тщательно ли проверяются товары для детей на предмет безопасности? Германский институт информации для потребителей Stiftung Warentest пришел к ужасающему выводу: все как раз наоборот, сообщает Der Spiegel.

Анализ 15 соответствующих исследований института, проведенных в 2017 и 2018 годах, свидетельствует: из 278 товаров 79 имеют серьезные проблемы с безопасностью. "Это в четыре раза больше, чем количество других товаров неудовлетворительного качества, исследованных институтом", - говорится в публикации.

Почти в каждом пятом товаре для детей исследователи обнаружили токсичные вещества: они содержатся в колясках, велосипедах, игрушках для малышей, карандашах, лизунах, стульчиках для кормления и детских автокреслах.

"Такие токсичные вещества, как бор, нафталин или формальдегид, могут быть опасными даже для взрослых, - подчеркивает издание. - Они раздражают кожу и слизистые оборочки, могут вызывать рак, отрицательно влиять на фертильность или вызывать аллергию. Их содержание в некоторых товарах превышает допустимые значения в несколько раз - такие товары вообще не должны были поступать в продажу".

Половина всех протестированных детских матрасов также не соответствует норме: "они слишком мягкие и могут привести к смерти младенца от удушья", говорится в статье.

Многие игрушки для малышей состоят из мелких деталей, которые ребенок может проглотить, а автокресла, передает Der Spiegel, "летали по испытательной лаборатории во время теста на фронтальный удар".

"Опасность исходит и из виртуального мира", - отмечает издание: три "умных" игрушки могут быть использованы для шпионажа, так как беспроводное соединение с мобильным телефоном оказалось незащищенным. "Любой владелец смартфона мог бы прослушивать доверчивых детей, отправлять им приглашения или угрозы", - предостерегает издание.