Очки как рассадник бактерий

Микробиолог Маркус Эгерт из университета Фуртвангена в Германии впервые изучил микрофлору очков. Доля потенциально опасных для здоровья бактерий составила 60%, сообщает австрийское издание Der Standard.

В рамках своего исследования ученый взял пробы с 31 пары очков, которые принадлежат учащимся и сотрудникам университета, а также пожилым людям из дома престарелых. По словам Эгерта, на всех изученных очках были обнаружены бактерии. "Больше всего бактерий оказалось на участках непосредственного контакта очков с кожей, например, на дужках и носоупорах. Наименьшая плотность бактерий обнаружена на линзах", - передает издание слова ученого.

"На линзах очков, принадлежащих пожилым людям, было обнаружено значительно больше бактерий, чем на очках студентов (230 и 40 бактерий на квадратный сантиметр соответственно). Возможное объяснение: загрязнению линз очков способствует плохое зрение пожилых людей, так как они реже чистят их, потому что хуже видят отпечатки пальцев или другие загрязнения на линзах, - поясняет автор публикации. - Кроме того, выше оказалось и многообразие бактерий на очках пожилых (10 семейств бактерий в сравнении с 2 семействами, обнаруженными на очках студентов и сотрудников университета). Объясняется это тем, что с возрастом разнообразнее становится и микрофлора кожи".

В ходе исследования были обнаружены в основном типичные бактерии, обитающие на коже и слизистых оболочках, прежде всего, из семейства стафилококков. "Доля потенциально патогенных, то есть потенциально опасных для здоровья видов бактерий составила примерно 60%. Эти бактерии могут вызывать заболевания - в первую очередь, у людей с ослабленной иммунной системой", - говорится в статье.

"Исследование ясно показывает, что очки являются носителями микробов", - констатирует Эгерт. Однако для здоровых людей, по словам ученого, очки не представляют особого риска заражения, резюмирует Der Standart.