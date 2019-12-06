На одну футболку затрачивается 1670 литров воды

"Обычная белая хлопковая футболка является частью базового гардероба, пожалуй, каждого человека, - пишет немецкий таблоид Bild. - Но задавался ли кто-нибудь вопросом о том, какой экологический след оставляет футболка, начиная с ее производства, продажи, использования и заканчивая ее утилизацией?".

Исследователи из Берлинского технического университета изучили "жизненный путь" футболки и определили ее влияние на окружающую среду. Объектом изучения исследователей стала обычная белая футболка из хлопка, которую произвели за пределами Европы, купили и носили в Германии и во время ношения стирали условно 44 раза.

"Такая футболка из хлопка весит примерно 150 грамм. Однако для ее производства, продажи, ухода за ней, во время ношения и для ее утилизации требуется большое количество ресурсов, во много раз превышающее вес самой футболки. (...) Ученые подсчитали, что в течение "жизненного пути" футболки также выделяются некоторые вещества, например, так называемые парниковые газы, соответствующие 3,7 кг углекислого газа (СО2)".

Более половины парникового потенциала футболки приходится на ее стирку, говорится в статье.

"Для сравнения: поездка на среднестатистическом автомобиле на расстояние около 40 км имеет такой же парниковый потенциал, как и весь жизненный путь футболки", - отмечает издание.

"Всего за весь жизненный путь футболки, 44 раза подвергающейся стирке и сушке, используется 1670 литров воды", - пишут авторы исследования.

При этом для производства сырья, например, хлопка, необходимо 1370 литров. Непосредственно на изготовление футболки затрачивается 55 литров пресной воды, 221 литр воды необходим для стирки и 17 литров воды для сушки футболки. "В расчете учитывалась и вода, необходимая для подачи электроэнергии, необходимой для процесса стирки и сушки, например, для охлаждения электростанций".

Чтобы уменьшить экологический след футболки, исследователи советуют стирать изделие при низкой температуре, чтобы избежать ненужной траты энергии, а также сушить футболку не в стиральной машине, а в естественных условиях, передает Bild.