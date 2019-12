6 декабря 2019 г. | Financial Times У Запада есть выбор: поддержать Украину или улучшить отношения с Россией (...) Когда лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря для своих первых за последние три года прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине о регионе за последние три года, "суть вопроса будет заключаться в том, настроены ли западные правительства и Россия на долгосрочное урегулирование в отношении Украины, страны, имеющей крайне важное значение для порядка в Европе, установившегося после окончания "холодной войны". Даже если США не будут участвовать в парижских дискуссиях, Вашингтон не хуже, чем его союзники, знает, что стабильность на европейском континенте никогда не будет обеспечена, пока место Украины в этом порядке остается неопределенным", - пишет Financial Times. "(...) В зависимости от условий, любая сделка по Украине может вызвать у западных правительств неловкие вопросы о "сферах влияния" в Восточной Европе - концепция, которую Запад официально рассматривал как устаревшую со времени окончания холодной войны. Более того, любой компромисс по Украине будет крайне противоречивым, если будет проигнорирована патриотическая гордость за независимость, которая возникла после захвата Россией Крыма в 2014 году и последующей интервенции на Донбассе. Консолидация украинской государственности по разные стороны национальных и языковых разногласий показывает, как поддержка российским президентом Владимиром Путиным сепаратистских повстанцев обернулась против него", - считает автор публикации Тони Барбер. "Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перезагрузить отношения Запада с Москвой, несмотря на опасения в Берлине, Варшаве и других столицах ЕС. И все же снижение напряженности требует урегулирования на Украине, и это будет нелегкой задачей - примирить уважение российских интересов с поддержкой украинской свободы, территориального единства и желания интегрироваться в евроатлантический мир", - подчеркивается в статье. "На практике некоторые западные столицы тихо спиcали со счетов Крым и не хотят поощрять надежды Украины на вступление в НАТО и ЕС. Скорее, они думают, что Украина должна быть удовольствоваться статусом, подобным статусу Финляндии во время холодной войны. Это была демократия, но скорее нейтральная, а не в западном лагере, и проявляющая осторожность, чтобы не наступить на палец Москве", - указывает газета. "(...) Клюнет ли действительно на это Россия при Путине или его преемнике? Украина, с точки зрения России, принципиально отличается от Финляндии, потому что история, культура и народы двух славянских государств так тесно переплетены. Кроме того, в той мере, в которой Украина процветает как демократия, она являет собой для политического истэблишмента и истэблишмента безопасности угрожающий контраст с более репрессивными российскими методами правления", - подчеркивает Барбер. "Тем не менее, Путину становится все труднее оправдывать расходы на украинскую войну в глазах разочарованных россиян. Впервые с 2014 года Москва заинтересована в ослаблении конфликта, но не любой ценой. Путин вполне способен поддерживать военное и политическое давление на Украину, если он не получит западных уступок", - уверен Барбер. "(...) Прорыв по Украине представляется маловероятным - в лучшем случае, возможно, придется подождать, пока не закончится избирательная кампания в США в 2020 году. Даже тогда страх быть обвиненными в принесении Украины в жертву будет уравновешиваться в западных столицах страхом быть втянутыми в более глубокую конфронтацию с Россией", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times